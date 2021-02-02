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Эксперты объяснили, как будет работать «гаражная амнистия»

2 февраля 2021 09:59
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Эксперты объяснили, как будет работать гаражная амнистия»

Законопроект «Единой России» поможет 3,5 миллионам россиян зарегистрировать гаражи и землю под ними, а также защитить их имущество от сноса.

«Гаражная амнистия» — инструмент, который позволит не только сократить количество необходимых документов для оформления собственности на гаражи и землю под ними, но и снизить затраты людей на эти процедуры. В среднем кадастровая оценка участка при передаче в собственность в регионах, по данным Росреестра, стоит 5-7 тысяч рублей. Кроме того, нужно оплачивать госпошлину. Законопроект «Единой России» о гаражной амнистии предполагает, что этим будут заниматься органы местного самоуправления, отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников в ходе онлайн-дискуссии с экспертами и профильными ведомствами 1 февраля. Она прошла на площадке издательского дома «Аргументы и факты».

Для подтверждения права собственности подойдет справка о членстве в кооперативе, документ о распределении гаража в совхозе или любой другой подтверждающий документ — например, техплан на гараж или выписка из технической инвентаризации. Кроме того, регионы смогут самостоятельно дополнять этот список — на случай, если есть еще какие-то документы о гаражах. Предполагается, что гаражная амнистия будет работать до 1 марта 2026 года.

При этом Павел Крашенинников подчеркнул, что она не коснется так называемых «ракушек».

«Амнистия будет направлена только на капитальные строения. Это объекты, которые можно признать недвижимостью. Ракушки — это движимый объект», — пояснил он. 

Законопроект дополнительно защит землю под гаражами. Сейчас неоформленные в собственность постройки можно снести и отдать земли под застройку без какой-либо компенсации. После принятия законопроекта собственники получат гарантии даже в тех случаях, когда земли планируют изъять для государственных и муниципальных нужд, например, при строительстве федеральных автодорог.

Документ поддержали профильные объединения и ведомства. В частности, Росреестр назвал гаражную амнистию «демонстрацией баланса частных и публичных интересов».

«Мы, с одной стороны, должны дать оформить свои права всем добросовестным гражданам, которые владеют гаражами, но по ряду причин не могут их оформить. А с другой стороны, не должны дать возможность легализовать откровенный самострой, возведенный со всеми возможными нарушениями действующих правил создания объектов капитального строительства», — отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий. 

Поддержали законопроект и во Всероссийском обществе автомобилистов. Председатель организации Валерий Солдунов подчеркнул, что он отвечает интересам граждан.

«Самое главное, что движение началось — важно, чтобы закон был принят и работал на всей территории страны», — сказал он.

При этом в регионах ранее — из-за отсутствия федерального закона — вводились свои нормы регистрации гаражей. В частности, в Ульяновской области региональным законом предусмотрели возможность предоставлять в общедолевую собственность бесплатно земельный участок членам гаражных кооперативов, если есть документы, подтверждающие выделение земли, рассказал замминистра строительства и архитектуры Ульяновской области Александр Таушкин. Также были внесены изменения в градостроительный устав региона, что упростило постановку гаражных боксов на кадастровый учет, и, как следствие, оформление гаражей.

В свою очередь председатель одного из местных ГСК Даниил Рожецкий добавил, что право собственности оформляется просто и удобно – за 10 дней через «одно окно» в МФЦ или на сайте Госуслуг.

В Самаре новость о «гаражной амнистии» воодушевила членов гаражных  кооперативов «» на улице Товарной в поселке Зубчаниновка. С проблемой приватизации гаражей они обращались уже и к риэлторам, и к юристам, и в общественную приемную партии. Теперь есть решение в ситуации, которая много лет казалась им безвыходной.

«Раньше многие получали гаражи от своего предприятия. Строили гаражные кооперативы. А потом мы столкнулись с такой ситуацией: хочешь оформить гараж - тебе нужны права на землю под ним. А если хочешь оформить землю, то тебе нужен объект, который на ней построен. Замкнутый круг какой-то.

За гараж платим много лет, а прав на него нет никаких. Теперь изменения в законодательстве позволят оформить гараж в собственность как положено. Будет документ – можно будет наследовать, дарить, продавать. Закон о гаражной амнистии как раз позволит приобрести право на землю и на сам гараж», - рассказал бывший председатель ГСК на улице Товарной Алексей Гункин.

При подготовке законопроекта учли опыт регионов — 55 субъектов поделились своими практиками, которые учтут при доработке документа ко второму чтению. Ряд спорных моментов урегулируют. Сбор предложений продлится до 24 февраля.

В итоговом варианте документа предусмотрят дополнительные возможности для инвалидов — помимо приоритета на использование земельного участка для размещения гаража для людей с ОВЗ в законопроекте пропишут и места для стоянки их автомобилей около дома.

Кроме того, определят, как получить неоформленный гараж и землю в наследство — к примеру, если собственник уже умер, а имущество не зарегистрировано.

«Это важная тема, и нам ее надо обязательно отразить [в законе]», — отметил Павел Крашенинников.

Предполагается, что законопроект примут уже в марте 2021 года.


 

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Комментарии

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Эксперты объяснили, как будет работать гаражная амнистия»
Эксперты объяснили, как будет работать «гаражная амнистия»
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