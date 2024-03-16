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Экскурсии, репетиции и блины: в самарском регионе продолжается голосование на выборах президента страны

16 марта 2024 15:27
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Тёплая, почти семейная атмосфера царит на многих избирательных участках. Голосовать приходят с детьми, спортивными командами, творческими коллективами.

Особую атмосферу этих выборов отмечают и жители региона, и члены участковых избирательных комиссий.   

В Красноярском и Челно-Вершинском районах школьники с удовольствием приходили на экскурсии на избирательные участки, чтобы  больше узнать о выборах.

На одном из участков для голосования в поселке Мирный  в гостях побывали ребята из Мирновской школы. Юным жителям района показали и рассказали как проходят выборы: что нужно брать с собой, как пройти «регистрацию» на выборы и, конечно, как правильно голосовать.

«Я первый раз на избирательном участке, - рассказал Миша, ученик школы. - Оказывается, здесь для всего есть особенные правила и важно их соблюдать. Везде работают камеры, и нам рассказали, что работу каждого участка видят общественные наблюдатели в штабе».

Ребята задали интересующие их вопросы, а члены избирательной комиссии с удовольствием на них ответили.

«Важно рассказывать о таких вещах с детства. Я считаю, что дети и подростки должны видеть, что выборы проходят по всем правилам, ведь уже через несколько лет эти ребята сами получат право избирать», - считает председатель УИК № 1715 Наталья Шаерман.

В селе Зольное тоже прошла экскурсия для школьников по избирательному участку. После серьёзных разговоров  о том, как зарождалась избирательная система в России,  -  полнометражный мультипликационный фильм «Князь Владимир», в который включены фрагменты русского праздника Масленицы,  и тематическая игровая программа. А потом ребята отправились в снежный городок,  нагребли снежные горы, чтобы было где провожать зиму и зазывать весну, праздновать Масленицу: с блинами и песнями. Весь день приподнятое настроение на избирательном участке села Зольное поддерживают русские народные мелодии и патриотические песни о России.

В Красноярском районе на участке № 1711 в РДК «Мечта», совместно с выборами идёт и творческий процесс. Пока родители голосуют, дети - участники творческого объединения «Мечтатели» проводят  репетицию и делятся своим хорошим настроением со всеми земляками.

В Безенчукском и в Волжском районах на избирательных участках проходит патриотическая акция «Письмо защитнику Отечества». Жители активно принимают участие и пишут письма нашим защитникам.

«Каждому из нас в трудную минуту нужны слова поддержки. Нужны они и нашим бойцам, выполняющим трудную военную задачу в рамках проведения СВО. Жители района в своих письмах выражают слова благодарности всем тем, кто сейчас исполняет свой воинский долг, за чистое, мирное небо», - рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Безенчукского района Наталья Галицына.

Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Любой гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста, может прийти на выборы и выразить свою гражданскую позицию. При себе необходимо иметь паспорт, сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Теги: Единая Россия Самара

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