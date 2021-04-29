108

Единовременные выплаты к празднику Великой Победы введут в Самарской области — право на такую помощь получат 15 893 жителя губернии. С такой инициативой выступил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Дмитрий Азаров. Обращаясь к коллегам по партии на заседании фракции «Единой России» в Самарской областной думе, он сообщил, что правительство региона уже изыскало источник финансирования, и поручил учесть это при работе над бюджетом на 2021 год.

«Выхожу с инициативой о дополнительной поддержке ветеранов к празднику Великой Победы. Год назад мы с вами восстановили справедливость в отношении ветеранов труда, в 2021 году вы, коллеги, выступали с предложением дополнительно поддержать ветеранов к 9 мая. Этот вопрос проработан, я предлагаю в этом году ко Дню Победы предложение реализовать», — сказал Дмитрий Азаров.

Согласно решению, по 10 тысяч рублей к празднику получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие на территории Самарской области. По 5 000 рублей выплатят труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, по 2000 — бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также членам семей погибших и умерших инвалидов и участников войны.

«Пусть эти выплаты, которых раньше в регионе не было, станут знаком благодарности и мерой поддержки наших ветеранов. Рассчитываю, что и фракция, и депутаты губернской думы в целом поддержат это предложение», — добавил глава региона.

Губернатор и депутаты-единороссы обсудили источник финансирования единовременных выплат. Чтобы успеть поддержать всех получателей ко Дню Победы, используют сэкономленные средства, которые в дальнейшем будут учтены при работе над исполнением областного бюджета. Фракция инициативу Дмитрия Азарова поддержала — профильный комитет губернской думы рассмотрит соответствующие поправки в главный финансовый документ региона.

Отметим, что поддержка ветеранов, тружеников тыла, а также социально уязвимых жителей губернии — одно из приоритетных направлений Стратегии лидерства Самарской области. К примеру, в 2020 году было принято решение о возвращении ежемесячных выплат ветеранам труда, которых лишили этой поддержки тремя годами ранее, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".