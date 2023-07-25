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Единороссы провели встречу с сельчанами по вопросам догазификации

25 июля 2023 11:13
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Единороссы провели встречу с сельчанами по вопросам догазификации

Партийный проект социальной догазификации в Самарском регионе не теряет темпов. Заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин и депутат областного парламента, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Смирнов провели встречу с главами сельских поселений Кинельского района, посвященную вопросам догазификации.

О программе социальной догазификации – пошагово. Сроки исполнения заключенных договоров, вопросы регулирования цен на работы внутри земельного участка, как провести газ в СНТ или к строящимся микрорайонам, получить субсидии для льготных категорий граждан, – об этом и многом другом говорили депутаты фракции «Единая Россия» во время встречи с главами поселений Кинельского района.

«Мы хотим, чтобы как можно больше жителей Самарской области узнали о возможности догазификации. К сожалению, даже те, кто нуждаются в подведении газа, порой не подают заявку. Наша общая цель – проинформировать людей. Иными словами, выехать на место, рассказать и помочь подать заявку. Для этого нужно всего три документа – паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на дом», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара», депутат Самарской губернской думы Михаил Смирнов.

В Самарской области специалисты приняли в работу свыше 13 тысяч заявок на догазификацию, заключили 12 тысяч договоров, выполнили уже больше 3 тысяч подключений.

Программа социальной догазификации реализуется сегодня по всей стране, в том числе и в Самарской области. Газовики ведут распределительные газопроводы, обеспечивают жителям техническую возможность для подключения. До границ домовладений «Газпром газораспределение Самара» доводит газ бесплатно. Кроме того, правительство Самарской области для 24 льготных категорий граждан выделяет субсидию в размере 169 тысяч.

«24 категории граждан могут воспользоваться механизмом поддержки, разработанным областным правительством. В их числе – многодетные семьи, семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями, труженики тыла и еще многие другие. Реализация программы социальной догазификации находится под пристальным контролем партии, членов нашей фракции, ресурсоснабжающих организаций, власти на местах. И мы видим реальные результаты совместной работы», – отметил руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

Разъяснительная работа в 63 регионе продолжатся, ведь интерес жителей к возможности оперативного и экономичного варианта подключения к сетевому природному топливу только растет.


 

Теги: Единая Россия

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