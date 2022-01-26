Единороссы просят руководство РФ оказать ЛНР и ДНР помощь военной продукцией для сдерживания агрессии

154

"Единая Россия" обратилась к руководству РФ с просьбой оказать помощь Луганской и Донецкой народным республикам и поставить на их территорию военную продукцию, необходимую для сдерживания агрессии и защиты граждан. Об этом в среду сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, передает ТАСС.

"Мы обращаемся к руководству нашей страны [с просьбой] оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан", - отметил Васильев, слова которого приводит в среду пресс-служба партии.

"Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР. В Совете Думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима", - добавил Васильев.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС