Единороссы передали самарским волонтерам швейное оборудование

Тактические носилки, аптечки, пятиточечники – в мастерской, которая расположилась в духовно-просветительском центре «Кириллица» при соборе в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, с раннего утра склонились над швейными машинами и столами для раскроя добрые ангелы с золотыми руками. Самарские пенсионерки изготавливают все то, без чего бойцу на передовой никак не обойтись. Зачастую плащ-палатки, эвакуационные стропы, защита и носилки спасают жизнь.

«Мы закупаем ткань сами, или нам доброхоты помогают в этом, – рассказывает Ольга Дунаева. – И мы работаем с учетом просьб и предложений «из-за ленточки». Вот недавно ребята передали, что аптечки надо бы делать поменьше размером. Приняли к сведению».

Мастерица рассказывают, что к ним часто обращаются матери тех, кто отправляется на СВО и просят экипировать новобранца. Женщины никогда не отказывают. Приходят и сами бойцы, из тех, кто проходит лечение или пришел в отпуск. Мужчины забирают и везут на передовую все, что женщины сшили в глубоком тылу.

Швейная машина для обрезки полотна и последующей обработки края станет незаменимой помощницей для швей. Современный промышленный оверлок в мастерскую передал член Президиума регионального политсовета, депутат фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин: «То, что вы делаете, трудно переоценить. Все это крайне необходимо бойцам на передовой, сам не раз передавал им гуманитарную помощь от нашего региона. Главное пожелание вам – сохранить силы, ведь ваше дело в тылу тоже приближает Победу».

Волонтеры движения «Красный ключ» из Кинельского района помогут передать новую партию , отшитую самарскими «ангелами» сразу на передовую, самарским бойцам.

Напомним, что благотворительная автономная некоммерческая организация «Золотые руки Ангела» занимается пошивом лёгких бескаркасных носилок для спасения раненых. Тактические носилки нужны для быстрой эвакуации раненых в условиях боя. Они также незаменимы при спасении жизни военнослужащих, добровольцев и мирных жителей, находящихся в зоне спецоперации.