Единороссы Новокуйбышевска - за активное долголетие

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Семинары, посвящённые активному долголетию, — это 10 занятий, в рамках которых можно узнать о разных видах физической активности, также специалисты рассказывают участницам об их состоянии, дают рекомендации по правильному питанию, рассказывают, как снять стресс и как выглядеть молодо и привлекательно в серебряном возрасте.

Особой популярностью пользуются занятия, которые проходят на свежем воздухе в городском парке «Дубки»: это лыжные прогулки, скандинавская ходьба и процедуры закаливания.

Желающих набрали очень быстро, в группе уже 25 женщин. Занятия проводит опытные наставники: нутрициолог, психолог и косметолог. Возглавляет команду отличник физической культуры и спорта, депутат, член фракции «Единая Россия» Думы Новокуйбышевска, пенсионер Николай Бурмистров.

Николаю Константиновичу -75 лет. На протяжении многих лет Бурмистров работал учителем физкультуры в школе № 3. За время работы привил любовь к спорту несчётному количеству своих учеников. Но активному новокуйбышевцу не сиделось на месте, и в сентябре 2019 года активный пенсионер стал депутатом городской думы.

«Как показывает практика, именно женщины всегда хотят оставаться красивыми в любом возрасте. А внешняя красота после 40 лет зависит от физической активности, правильного питания, ровного психологического состояния и знания некоторых приёмов использования косметических средств для визуальной корректировки возрастных изменений. И обо всех этих направлениях можно узнать, посетив наши семинары. И, наконец, эти занятия – просто способ хорошо провести время в отличной компании и завести новые знакомства, чтобы избежать одиночества, которым страдают многие люди «серебряного» возраста», - рассказал Николай Бурмистров.

Идею проведения серии семинаров для граждан старше 55 лет поддержали в местном отделении партии «Единая Россия», представители депутатского корпуса и члены общественного совета партпроекта «Старшее поколение».

«Мы уже запустили первый пробный цикл лекций и практических занятий. Начало прошло успешно, думаем, что инициатива будет продолжена и семинары будут проводиться на постоянной основе», - уверена исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Ирина Морозова.

Отметим, что численность населения Новокуйбышевска более 102 тысяч человек, из них 22 364 человека - старше 60 лет, а долгожителей старше 80 лет - 1 436 человек. Так что для 1/5 жителей города проект может открыть новые возможности, поддержать здоровье, вести активную жизнь в обществе, чувствовать себя востребованным, считают партийцы.

Кроме того, по окончании занятий каждый участник получит сертификат о прохождении цикла семинаров «Активное долголетие для всех», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"