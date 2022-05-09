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«Единая Россия» зажгла Вечные огни в Мариуполе
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«Единая Россия» зажгла Вечные огни в Мариуполе

9 мая 2022 18:11
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Впервые за 8 лет торжественные мероприятия 9 мая прошли и в Мариуполе.

Впервые за 8 лет торжественные мероприятия 9 мая прошли и в Мариуполе. У памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе в День Победы снова зажёгся Вечный огонь. Привести этот мемориал в порядок активистам «Единой России», «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской Роты» помогали мирные жители.

«В этом году 9 мая в Мариуполе – особенный день. Мариупольцы как никто чувствуют, что такое фашизм. Потому что им восемь лет пришлось переживать гонения за русский язык, Георгиевские ленты, советские ордена. И сегодня первый раз можно вздохнуть полной грудью и ощутить радость святого для всех нас праздника Победы, который нам завещан отцами, дедами и прадедами. Мы должны сегодня брать с них пример на поле боя и восстанавливая родной город. Мы построим красивый город. И нам поможет в этом память о наших предках. О тех, кто победил войну», - подчеркнул депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин, который координирует работу партии по оказанию помощи Мариуполю и его жителям.

В ходе памятных мероприятий волонтеры МГЕР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту и пронесли её до монумента «Воину-освободителю Донбасса». Это самая большая в мире Георгиевская лента – её площадь составляет 2100 кв. метров.

Помимо этого, в рамках акции «Сад памяти», которая проводится вместе с «Единой Россией», на аллеях «Памяти мариупольцев, погибших в 2014-2022 годах», и «Подвигу воинов России и Донецкой Народной Республики, павших при освобождении Мариуполя», высадили деревья.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» поможет в восстановлении Вечных огней на Донбассе и освобожденных территориях.

Также партия вместе с «Волонтерами Победы» проводит в народных республиках акции «Подарок ветерану» и «Георгиевская ленточка». Старт акции «Подарок ветерану» в Луганске дал Андрей Турчак. А тысячи георгиевских ленточек в ЛДНР доставили с очередной гуманитарной колонной, которую собрали региональные отделения партии.

Ранее в Мариуполе был открыт памятник бабушке Ане, которая защитила Знамя Победы. Его установку организовала «Единая Россия». Скульптуру изготовили в Санкт-Петербурге и доставили в город активисты партии. Бабушка Аня живет в Двуреченском районе Харьковской области.

К 1 сентября на территории Луганской Народной Республики «Единая Россия» откроет первый казачий кадетский корпус на 350 мест для детей от 12 лет. В нём будут заниматься дети из Старобельского и близлежащих районов, в том числе дети-сироты. Всего в Луганской Народной Республике планируется открыть 3-4 таких учебных заведения.

Секретарь Самарского регионального отделения партии, глава региона Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что сегодня, когда против нашей страны развернута масштабная информационная война, мы будем вновь и вновь рассказывать нашим детям о том, за что сражались их прадеды. За что сейчас сражаются их отцы и братья.

«Во имя священной памяти отцов, дедов и прадедов, наших дорогих ветеранов сейчас наши солдаты и офицеры вновь бесстрашно вступают в бои, чтобы освободить Украину от нацизма, остановить войну на Донбассе, обеспечить безопасность мирных граждан. Также, как фронтовики Великой Отечественной, они проявляют мужество и отвагу, - отметил Дмитрий Азаров. - Каждый день мы узнаем имена новых героев. Они ведут борьбу за правое дело. И сегодня все мы сплотились, чтобы дать отпор любым внешним угрозам, остановить распространение нацизма, показать всем, кто пытается оказать давление на нашу страну, что усилия их тщетны, и никому не по силам сломить российский народ».

Губернатор Самарской области заявил, что нельзя позволить никому искажать историю, переписывать ее страницы, умаляя подвиги наших предков, 77 лет назад принесших мир и свободу всему миру. Важно помнить, гордиться и приумножать их славу. День Победы останется вечным гимном смелости, несокрушимости и единства, передает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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