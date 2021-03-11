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«Единая Россия» запускает в регионах общественные обсуждения поправок в закон о занятости 
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«Единая Россия» запускает в регионах общественные обсуждения поправок в закон о занятости 

11 марта 2021 17:11
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Предложения будут учтены при подготовке к рассмотрению законопроекта во втором чтении.

Обсуждение пройдет во всех субъектах РФ на площадках «Единой России». В нем примут участие депутаты от партии всех уровней, представители профсоюзов и эксперты, сообщил первый заместитель руководителя фракции партии Андрей Исаев.

«Мы ожидаем, что из регионов поступят предложения о дополнительных мерах поддержки отдельных категорий населения. Речь идет, прежде всего, о защите интересов молодых специалистов, инвалидов, лиц предпенсионного возраста. Кроме того, в пакете поправок могут появиться нормы о материальном стимулировании работодателей, которые принимают на работу социально уязвимые категории граждан. Такое поручение, напомню, Правительству дал Президент Владимир Путин», - сообщил Андрей Исаев.

Напомним, 18 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в закон о занятости. Подготовить изменения ранее поручил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Документ предусматривает передачу полномочий региональных центров занятости на федеральный уровень. Это позволит создать единую для всей страны систему и перейти от внешней трудовой миграции к внутренней — то есть, работу будут получать в первую очередь жители России, а не приезжие. Также, в случае принятия закона, большинство вопросов в сфере занятости можно будет решать дистанционно.

«Поправки в законе о занятости действительно созрели. Это стало очевидно в период пандемии, когда экономика стала претерпевать изменения.  Но мы понимаем, что поддержка населения путем выплат пособий и общественных работ не будет продолжаться бесконечно. И здесь необходимо выработать новые механизмы поддержки и социально ориентированным предприятиям, работодателям трудоустраивающим социально уязвимые слои населения. Продумать    возможности временного трудоустройства, быстрого обмена информацией о вакансиях, открытии рабочих  мест », — считает руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Самарской губернской думе  Александр Живайкин. 

На встрече с Президентом Владимиром Путиным руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки в закон о занятости приоритетом в работе фракции. Глава государства поручил партии проработать вопрос определения стандартов центров занятости на федеральном уровне вместе с Правительством, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

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