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«Единая Россия» запускает акцию по сбору и доставке семян и саженцев на Донбасс

15 апреля 2022 13:58
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«Единая Россия» запускает акцию по сбору и доставке семян и саженцев на Донбасс

 «Единая Россия» запустила акцию «Добрый огород», в ходе которой партия соберет и доставит жителям Донбасса и освобожденных территорий семена и саженцы для высадки на огородах. Об этом сообщила координатор направления народной программы партии «Развитие села», заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина на совещании «Единой России» по вопросам развития семеноводства и селекции.

«Не все жители Донецкой и Луганской Республик, а также других освобождённых территорий смогут своевременно и качественно провести полевые работы на своих огородах. И сегодня очень важно помочь им. Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, ко всем садоводам, огородникам, общественникам, отраслевым организациям, партнёрам, в том числе из зарубежных стран — по возможности откликнуться на эту просьбу и привезти семенной и посадочный материал в волонтёрские центры «Единой России», откуда затем мы доставим их жителям Донбасса и освобождённых территорий», — сказала она. 

По словам Надежды Школкиной, наиболее востребованы семена овощей.

«Прежде всего будем отправлять морковь, свеклу, лук, чеснок, редис, кабачки, тыкву. И, конечно, важны семена картошки и капусты - все то, что поможет семьям обеспечить себя продовольствием», — отметила она.

«Были времена и в истории нашей страны, и в прошлом многих других государств, когда люди просто выживали благодаря тому, что все было свое, с огорода. И сажали тогда все, что можно было сохранить на зиму: лук, свеклу, репу, редьку, кабачки, тыкву и фасоль»,  - напомнил координатор волонтерского центра партии «Единая Россия» в Самарской области, и.о. руководителя Штаба «Молодой Гвардии Единой России» Антон Родионов.

«Мы призываем всех неравнодушных жителей губернии: садоводов и огородников, предпринимателей, общественные организации, по мере возможности поддержать жителей Донбасса и передать в волонтерские центры «Единой России» семена, которые жители освобожденных территорий могли бы высадить на своих участках», - отметил он.

В Самарской области в акции могут принять участие все желающие, единственное ограничение – саженцы и рассада приниматься не будут из-за особых условий транспортировки, только семена.

Теги: Единая Россия

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