Я нашел ошибку
Главные новости:
О том, как это повлияло на промышленность Чапаевска, бизнес-процессы и жителей города рассказал во время прямого эфира ЦУР глава городского округа Александр Кузнецов.  
Белая офисная бумага, лекарства и взрывчатка: как Чапаевск ответил на санкции
После устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, специалисты приступят к ремонту съездов, укреплению обочин и откосов земляного полотна, обустройству дороги.
В Самарской области на межрайонной дороге приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия
Эти инициативы расширят меры поддержки, которые получают волонтёры.
«Единая Россия» внесла законопроекты о праве добровольцев на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с неё
Предварительная запись на прием обязательна.
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в очном формате
Он известен по фильмам «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Король-олень», «Битва за Москву», телеспектаклях «Солярис» и «Кабачок «13 стульев» и многих других.
Скончался народный артист России Виктор Зозулин
По данным МЧС, обильные осадки 5 и 6 августа привели к резкому подъему уровня воды в реке Тында.
Штормовое предупреждение объявили в Приамурье из-за дождей и гроз
Будьте предельно осторожны с огнем!
В большинстве районов области сохраняется 5 класс пожарной опасности
В ходе рейдов было составлено 26 протоколов за нарушение правил охоты.
В Самарской области стартовал сезон охоты на пернатую дичь: сотрудники Росгвардии проводят рейдовые мероприятия
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.37
0.47
EUR 62.51
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» внесла законопроекты о праве добровольцев на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с неё

16 августа 2022 13:12
101
Эти инициативы расширят меры поддержки, которые получают волонтёры.

Поправки «Единой России» в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс помогут волонтёрам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на неё. Эти средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда, отметил один из авторов законопроектов, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

 «Это довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших людей, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия ЧС. Сами волонтёры неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос. Особенно остро он встал во время пандемии», - подчеркнул он.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко напомнила, что сейчас питание, волонтёрская форма, проезд НДФЛ не облагаются, а телефонная и интернет-связь в этот список пока не входят.

«Понятно, что это не доход волонтёра, а инструмент, необходимый для оказания помощи людям. Узнать, как себя чувствует ветеран, пообщаться с ним, проинформировать о мероприятии добровольцев, собрать команду для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, помочь бороться с фейками в интернете. Мы работаем над этой инициативой с осени прошлого года. Важно дополнительно поддержать тех, кто ежедневно заботится о других. Помогать должно быть легко и без дополнительных затрат», - отметила Ольга Занко.

Этой инициативы давно ждали волонтеры партийного центра «Единой России» в Самарской области. Сейчас самарские добровольцы работают в Центрах гуманитарной помощи «Единой России» в Харьковской и Запорожской областях, продолжают помогать в восстановлении дорожной и коммунальной инфраструктуры города Снежное в ДНР.

«Для нас очень важно быть на связи, быть мобильными в любой ситуации. Оперативная коммуникация с коллегами-волонтерами и органами местного самоуправления, профильными ведомствами – это один из приоритетов работы волонтера. Сейчас есть еще один важный момент – бесперебойная связь с домом, чтобы родители и близкие люди не волновались за нас», - рассказал волонтер Александр Данилевский, который сейчас работает в Купянске Харьковской области в центре гуманитарной помощи.

Отметим, что инициативу партии поддержала комиссия Кабмина по законопроектной деятельности и одобрил экспертный совет «Единой России», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Первое пространство самарских дизайнеров «Наши» открыли в областной столице при поддержке федерального проекта «Единой России» «Выбирай свое».
12 августа 2022, 15:08
В Самаре предлагают «Выбирать свое» и «Наших»
Первое пространство самарских дизайнеров «Наши» открыли в областной столице при поддержке федерального проекта «Единой России» «Выбирай свое». Политика
681
«Единая Россия» расширит медицинское направление гуманитарной миссии на Донбассе и в освобожденных территориях
12 августа 2022, 10:13
«Единая Россия» расширит медицинское направление гуманитарной миссии на Донбассе и в освобожденных территориях
Партия будет эвакуировать новые категории тяжелых пациентов для лечения и реабилитации в российских клиниках и развивать выездные формы работы... Политика
566
Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта.
11 августа 2022, 14:11
На сайте международной акции «Единой России» «Диктант Победы-2022» открылась регистрация участников
Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта. Политика
653
В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
3371
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
909
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
780
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
1271
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
691
Весь список