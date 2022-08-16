«Единая Россия» внесла законопроекты о праве добровольцев на компенсацию услуг связи и отмене НДФЛ с неё

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Поправки «Единой России» в закон о добровольчестве и в Налоговый кодекс помогут волонтёрам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на неё. Эти средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, оплатой проезда, отметил один из авторов законопроектов, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Это довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших людей, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия ЧС. Сами волонтёры неоднократно обращались к нам с просьбой решить этот вопрос. Особенно остро он встал во время пандемии», - подчеркнул он.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко напомнила, что сейчас питание, волонтёрская форма, проезд НДФЛ не облагаются, а телефонная и интернет-связь в этот список пока не входят.

«Понятно, что это не доход волонтёра, а инструмент, необходимый для оказания помощи людям. Узнать, как себя чувствует ветеран, пообщаться с ним, проинформировать о мероприятии добровольцев, собрать команду для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, помочь бороться с фейками в интернете. Мы работаем над этой инициативой с осени прошлого года. Важно дополнительно поддержать тех, кто ежедневно заботится о других. Помогать должно быть легко и без дополнительных затрат», - отметила Ольга Занко.

Этой инициативы давно ждали волонтеры партийного центра «Единой России» в Самарской области. Сейчас самарские добровольцы работают в Центрах гуманитарной помощи «Единой России» в Харьковской и Запорожской областях, продолжают помогать в восстановлении дорожной и коммунальной инфраструктуры города Снежное в ДНР.

«Для нас очень важно быть на связи, быть мобильными в любой ситуации. Оперативная коммуникация с коллегами-волонтерами и органами местного самоуправления, профильными ведомствами – это один из приоритетов работы волонтера. Сейчас есть еще один важный момент – бесперебойная связь с домом, чтобы родители и близкие люди не волновались за нас», - рассказал волонтер Александр Данилевский, который сейчас работает в Купянске Харьковской области в центре гуманитарной помощи.

Отметим, что инициативу партии поддержала комиссия Кабмина по законопроектной деятельности и одобрил экспертный совет «Единой России», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР