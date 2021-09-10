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«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о запрете на списание соцвыплат за долги

10 сентября 2021 14:15
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Он защитит получателей единовременных выплат.

Поправки пресекут порочную практику, когда банки списывают со счета должника деньги, выделяемые в рамках социальной поддержки государства, отметил один из авторов документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Речь идет о социальных выплатах всем, кому Президентом или Правительством решено оказать помощь. Эти деньги — неприкосновенны. Если получатель захочет, он может сам направить их на погашение долга, частично или полностью. Такой вариант законопроект предусматривает. Но автоматически списывать их в рамках исполнительных производств, принудительно — недопустимо и просто бесчеловечно, поскольку в большинстве случаев они жизненно необходимы тем, кому предназначены», — сказал он.

Документ защищает средства от списания как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства. Кроме того, перечень социальных выплат, не подлежащих списанию, будет расширен.

«Теперь в него добавлены все выплаты, направленные на социальную поддержку граждан. В их числе — поддержка малообеспеченных беременных женщин и денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи, в том числе — на основании социального контракта», — рассказал первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Очень важный законопроект, инициированный партией «Единая Россия», который защитит наших граждан от списания социальных выплат по долговым обязательствам. Это очень правильное и своевременное решение. Наша задача - сделать меры социальной поддержки граждан недоступными для взыскания», - считает руководитель регионального Штаба общественной поддержки Партии Регина Воробьева.

«В законопроекте предусматривается запрет на списание социальных выплат по исполнительным производствам. Расширен перечень таких социальных выплат, это не только выплата по указу президента и актам правительства, но и социальный контракт. Стоит отметить, что законопроект предусматривает возможность использования социальных выплат для оплаты кредитов, некоторые семьи используют эти средства для ежемесячных платежей», - отметила она.

Также проектом закона предусматривается, что списание в целях погашения задолженности по потребительскому кредиту социальных выплат с банковского счета гражданина производится на основании его добровольного согласия на перевод или списание таких денежных средств. При этом даже при таком добровольном согласии, если жизненная ситуация изменилась и гражданину потребовался возврат списанных средств социальных выплат, он сможет обратиться к банку с заявлением в течение 14 дней после списания. А банк обязан в течение трех рабочих дней возвратить эти денежные средства на банковский счет гражданина.

Законопроект подготовили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель по законопроектной деятельности Андрей Исаев, а также сенаторы Николай Журавлев и Инна Святенко. 

Напомним, на Съезде «Единой России» Президент в числе приоритетов назвал защиту получателей соцвыплат от кредиторов, заявив о необходимости законодательно запретить эту процедуру. Сделать это, по словам главы государства, нужно «задним числом», чтобы списанные ранее средства вернулись на счета граждан, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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