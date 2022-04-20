«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборная Самарской области завоевала серебряные медали.
В Астрахани завершилось первенство России по спорту глухих в дисциплине "футзал"
Завершается Декларационная кампания 2022 года
Жителям Самарской области о необходимости не позднее 4 мая заявить доходы, полученные в течение 2021 года
В Самаре за сутки заболели 40 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Жительница Самарской области хотела продать дом и лишилась 22 тысяч рублей
Жительница Самарской области хотела продать дом и лишилась 22 тысяч рублей
Порядка 98 тысяч работников в России находятся в простое
Порядка 98 тысяч работников в России находятся в простое
Конкурс имени Петра Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов.
Конкурс имени Петра Чайковского исключили из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.03
-0.42
EUR 85.97
-0.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
Молодежный форум ПФО «iВолга» пройдет на Мастрюковской поляне в гибридном формате
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы

20 апреля 2022 13:07
134
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы

Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно законопроекту «Единой России», за публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

«Георгиевская лента вот уже много лет является символом героизма, мужества и стойкости нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы с гордостью надеваем эту черно-оранжевую ленту на одежду, украшаем ею дома, используем в праздничном оформлении улиц к 9 мая. Потому что помним и гордимся подвигом наших предков, которые спасли нашу страну и весь мир от нацизма. К сожалению, во многих республиках бывшего СССР, за свободу которых проливали кровь наши деды и прадеды, Георгиевская лента все чаще оказывается объектом нападок. В Грузии и на Украине Георгиевская лента оказалась под запретом, а в Латвии ее и вовсе уравняли с символикой СС и нацистской Германии. Похожие законопроекты на подходе в Литве и Молдове», — отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, документ четко регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью. 

«Мы неслучайно внесли этот законопроект именно сегодня, 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа. Сейчас, во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса, в этом есть особенный символизм. Наши солдаты и офицеры 77 лет назад остановили геноцид советского народа, а сегодня русские воины спасают от геноцида жителей Донбасса. И делают это с георгиевскими лентами — символом нашей Победы, тогда и теперь», — подчеркнул он.

В свою очередь, соавтор документа, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко напомнила, что возглавляемое ею движение уже семь лет является соорганизатором акции «Георгиевская Ленточка».

«Волонтеры Победы» раздают Георгиевские ленты не только в России, но и за рубежом. Иногда их приходится раздавать «подпольно», поскольку в ряде стран она запрещена, но там есть люди, для которых эта лента ценна и важна. Мы видим, как за рубежом в некоторых странах за ношение Георгиевской ленты людей притесняют, унижают и избивают. Ее срывают публично с ветеранов Великой Отечественной войны, запрещают на законодательном уровне. Наш долг защитить символ Победы и героического подвига наших дедов", — подчеркнула Ольга Занко.

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», вице-спикер Самарской городской Думы Сергей Рязанов, считает, что необходимость в официальном признании Георгиевской ленты как символа воинской славы и закреплении этого на законодательном уровне назрело давно.

«Георгиевская ленточка давно стала символом Великой Победы, это не придуманный и не навязанный знак, он учитывает и российские традиции, и советские, и понятен современной молодежи. Акция по раздаче георгиевских ленточек очень быстро набрала популярность, сама лента стала знаком для настоящих патриотов, символом принадлежности к русскому миру, знаком того, что ты помнишь победы и подвиги своих предков. Законопроект четко регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью», - подчеркнул Сергей Рязанов.

 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Единая Россия» запускает акцию по сбору и доставке семян и саженцев на Донбасс
15 апреля 2022, 13:58
«Единая Россия» запускает акцию по сбору и доставке семян и саженцев на Донбасс
Наиболее востребованы семена овощей. Политика
649
«Единая Россия» и Минстрой РФ дали старт голосованию за объекты благоустройства-2023 в регионах
15 апреля 2022, 13:46
«Единая Россия» и Минстрой РФ дали старт голосованию за объекты благоустройства-2023 в регионах
 Оно пройдет с 15 апреля по 30 мая очно и онлайн на сайте za.gorodsreda.ru﻿ Политика
655
Он поможет обеспечить продовольственную и технологическую безопасность страны и сохранить рабочие места.
12 апреля 2022, 15:54
«Единая Россия» запустила проект по импортозамещению «Выбирай своё»
Он поможет обеспечить продовольственную и технологическую безопасность страны и сохранить рабочие места. Политика
731
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
20 апреля 2022  14:05
Дмитрий Азаров потребовал от новых глав муниципалитетов Самарской области открытости и честности в общении с людьми
143
названа дата окончания отопительного сезона в Самаре
20 апреля 2022  10:52
Названа дата окончания отопительного сезона в Самаре
339
Госавтоинспекция Самарской области обращается к водителям, едущим на дачи и загородные трассы
20 апреля 2022  10:34
Госавтоинспекция Самарской области обращается к водителям, едущим на дачи и загородные трассы
187
Темами для обсуждения стали вопросы поддержки автопрома и производителей автокомпонентов, а также развития авиакосмического кластера в регионе.
19 апреля 2022  21:59
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Денисом Мантуровым в Москве
446
В рамках рабочей поездки в Москву Дмитрий Азаров проводит ряд встреч, по вопросам защиты на федеральном уровне социально значимых проектов.
19 апреля 2022  20:03
Ещё 5,8 млрд рублей будет направлено в Самарскую область в 2022 году на переселение граждан из аварийного жилья
1150
Весь список