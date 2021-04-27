«Единая Россия» внесла поправки для реализации социальных положений Послания Президента

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Они окажут поддержку миллионам людей по всей стране.

«Единая Россия» вместе с Минтруда и Правительством подготовила и внесла в Госдуму ряд законодательных инициатив, направленных на реализацию задач, которые поставил Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию 21 апреля. Планируется, что они будут приняты уже в мае. Об этом сообщили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов на совместном брифинге, который прошел на площадке партии.

«Президент в своем Послании поддержал ряд важнейших социальных инициатив. Все они касаются конкретной помощи людям. Это оплата больничных листов в размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до 7 лет. Это и выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. И ежемесячные выплаты на детей от 8 до 16 лет. «Единая Россия» оперативно подготовила изменения в действующее законодательство. Сегодня мы эти изменения вносим в Государственную Думу», - сказал Андрей Турчак.

По оценке «Единой России» и Правительства, инициатива об оплате больничного родителям дошкольников в размере 100% от заработка уже в 2021 году поможет порядка 1,5 миллионам молодых родителей.

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет смогут получать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума на детей в субъекте РФ. Оно может быть установлено на каждого ребенка в отдельности. В 2021 году выплату назначат на 360 тысяч детей.

Еще одна инициатива «Единой России», которую поддержал Президент - установление ежемесячного пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. Она составит 6350 рублей в месяц. В этом году такие выплаты смогут получить порядка 630 тысяч женщин.

«Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях», - добавил Андрей Турчак.

В свою очередь Сергей Неверов заверил, что все инициативы будут поддержаны фракцией партии в нижней палате парламента. «Это только первый пакет инициатив. Фракция «Единой России» не только полностью поддержит эти инициативы, но и оперативно разработает дополнительные [инициативы] для принятия Госдумой», - сказал руководитель фракции.

Председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина отметила, что в этом году послание носило яркий социальный характер. Президент, в частности, озвучил основные направления развития здравоохранения - модернизацию первичного звена, диспансеризацию, профосмотры, борьбу с сердечными недугами и онкозаболеваниями.

«В Самарской области, по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, уже идет обновление парка автомобилей скорой помощи. В ближайшие три года в сельскую местность, поселки городского типа и малые города страны по всей стране дополнительно будет направлено 5 000 новых скорой помощи, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи», - подчеркнула Марина Сидухина.

«В социальной политике государства приоритетом определена демография. Это прямая поддержка семей с детьми, где есть только мама или папа. Это новые ежемесячные выплаты женщинам за постановку на учет на ранних сроках беременности. Это полная оплата больничного листа родителям дошкольников. 50% компенсации родителям детей, которые будут отдыхать в лагерях. В нашем регионе 54 базы отдыха будут принимать юных самарцев с 1 июня, и такая компенсация станет хорошим подспорьем для семей с детьми. Все школьники будет охвачены единовременными выплатами, даже будущие первоклассники смогут их получить к 1 сентября», - рассказала Марина Сидухина.

Напомним, в своем Послании Федеральному Собранию Президент также поддержал ряд инициатив, которые направила «Единая Россия». В их числе – бесплатное подключение людей к газу, поддержка крупных инфраструктурных проектов в регионах льготными кредитами на длительный срок, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник, закупка школьных автобусов.