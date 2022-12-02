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«Единая Россия» в свой День рождения поблагодарила волонтёров и благотворителей, которые участвуют в гуманитарной миссии партии

2 декабря 2022 13:44
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«Единая Россия» в свой День рождения поблагодарила волонтёров и благотворителей, которые участвуют в гуманитарной миссии партии
Сегодня партии помогают её проводить более 10 тысяч человек по всей стране.
 

«Единая Россия» 1 декабря, в свой День рождения, поблагодарила волонтёров и благотворителей, которые присоединились к гуманитарной миссии партии и с начала СВО помогают жителям Донбасса и новых регионов. По всей стране, в том числе в новых регионах, руководители региональных отделений провели встречи с ними. В центральном исполкоме «Единой России» такую встречу провели Председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Открывая мероприятие, Дмитрий Медведев отметил, что волонтёрская деятельность партии в значительной степени развернулась во время пандемии, а во время СВО была расширена. Все участники этой работы помогают другим не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца.

«Особенно сейчас, когда идёт СВО, и огромному количеству людей нужна помощь и поддержка. И военнослужащим, их семьям, жителям в прифронтовых регионах, в новых регионах нашей страны. С самого начала партия развернула эту работу. Мы и раньше занимались такого рода работой. Всё это началось в активной степени, когда была пандемия. Хотя и до этого волонтёрское движение в партии существовало. Все вы стараетесь делать всё от вас зависящее в меру возможностей, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. За чуткость, душевную щедрость, за все ваши добрые дела хочу вас искренне поблагодарить. Надеюсь, что вы и дальше будете помогать людям, тем самым выполняя высокую миссию служения нашей Отчизне», - сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь, Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» вместе с волонтёрами, общественниками, представителями бизнеса и бюджетной сферы с первых дней СВО оказывает помощь людям, военнослужащим, бойцам Народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик, Вооружённым силам. И делает это «от чистого сердца».

«Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтёрского движения – ещё раз низкий за это поклон», – сказал секретарь Генсовета.

О своём участии в волонтерской деятельности и примерах конкретной помощи рассказали участники встречи. Они не только собирают гуманитарные грузы и помогают приобретать снаряжение для бойцов, но и сами регулярно ездят на Донбасс и территории новых регионов. Например, участник волонтёрского движения в Москве Татьяна Ходыч несколько раз сопровождала фуры с гуманитарной помощью, а также организует концерты для военнослужащих, в том числе в госпиталях. Её старший сын – участник СВО.

«В одно такое выступление боец пригласил меня на танец. Парень после тяжёлых минно-взрывных ранений. Помогла ему встать, немного потанцевали. И в итоге договорились, что к следующему моему приезду мы обязательно с ним станцуем, и не один танец. Я мама двоих сыновей. Но так случилось, что Господь подарил мне ещё двоих сыновей. Это братья-близнецы, воины, Сергей и Денис. Я познакомилась с ними в Донецке, когда привозила груз в 100-ю бригаду. Мы приняли решение, что я буду их крёстной мамой. Крещение будет в одном из храмов Донецка, и я хочу пожелать, чтобы все наши мальчики, все наши мужья, отцы, братья, вернулись живыми, здоровыми, невредимыми. И мы будем помогать ковать им эту Победу. Мы должны создать им сильнейший тыл. А нужно будет – мы будем подавать и патроны», - рассказала Татьяна Ходыч.

Председатель региональной общественной организации «Морское собрание Республики Башкортостан», участник проекта Центра объединения гражданских инициатив «Единые» Юлай Муратов вместе с другими активистами организовал системную помощь военнослужащим в зоне СВО.

«Волонтёры, ветераны Вооружённых сил, представители нашей организации возят гуманитарную помощь на территорию специальной военной операции. Я сам лично сопровождаю эти грузы. И хочу предложить - в Башкортостане есть премия «Герой нашего времени». Она телевизионная, общественная премия. В Омской области есть премия «Народный герой» для тех граждан, которые бескорыстно помогают фронту. Можно было бы такие премии масштабировать в регионах, масштабировать под эгидой «Единой России», - отметил Юлай Муратов.

Индивидуальные предпринимательницы из Ростовской области Лидия Никитченко и Яна Савельева создали группу в социальных сетях «Помощь мобилизованным». В первые же сутки собрали 300 тысяч рублей и закупили всё необходимое для мобилизованных, проходящих подготовку под Новочеркасском.

«На данный момент собрали более 1,5 млн рублей, одели 110 солдат нашего района. Спальники, разгрузки, всё, что необходимо, привозим. Поняли, что душевная помощь тоже необходима, и наши женщины напекли пирожки. Ребята были очень благодарны. Люди в маленьких районах хотят помогать, кто-то материально, кто-то связать носки. Мы купили шерсть, бабушки вяжут носки, тёплую одежду. Дети написали письма. Вместе депутаты, «Единая Россия», простые люди могут закрыть больше потребностей на передовой», - считают волонтёры.

Таких примеров – тысячи. Как отметил Дмитрий Медведев, подводя итоги встречи, они «заряжают на Победу».

«Я хочу, чтобы вы частичку себя и своего такого отношения к окружающему миру, к нашей стране, к нашим военнослужащим, к их семьям, раздавали всем, с кем вы общаетесь. Заряжали их, поддерживали. Потому что Победа создаётся не только оружием и экономикой. Победа создаётся силой духа. Вот она у вас есть», - заключил Председатель партии.

«Мы благодарны жителям Самарской области, социально ответственному бизнес-сообществу региона за отзывчивость и доброту, за их активность в сборе и комплектации гуманитарной помощи, которую мы отправляли на Донбасс и в пункты временного размещения для вынужденных переселенцев. Мы признательны нашим волонтерам и самарским специалистам, которые поехали восстанавливать города Донбасса, их социальную и коммунальную инфраструктуру, работали в гуманитарных центрах партии в ДНР и ЛНР. И конечно же, мы гордимся самарскими добровольцами, которые ушли защищать рубежи нашей родины, мобилизованными, ребятами из «Самарского батальона», - отметил координатор волонтерского центра партии «Единая Россия» по Самарской области, руководитель штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Самарской области Антон Родионов.

Напомним, что «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и новых регионах. Региональные отделения партии доставили уже более 15 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также «Единая Россия» только в октябре собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе и в новых регионах «Единая Россия» открыла более 40 гуманитарных центров. Работают общественные приемные партии, в ряде территорий – партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.

Теги: Единая Россия

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