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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» в Самарской области: легитимное доминирование

23 сентября 2021 16:34
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«Агентство политических и экономических коммуникаций» подвело итоги выборной кампании 2021 года по выборам депутатов в Государственную думу и региональное заксобрание.

По итогам прошедших выборов результативной стала работа по сдерживанию протестных настроений в Самарской области, сообщает АПЭК. «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму в регионе, набрав 44,3%. На выборах в Самарскую губернскую думу «Единая Россия» получила 44,26%, в список победителей по одномандатным округам также вошли 20 представителей «Единой России».

Итоги выборов в Самарской области отражают специфику ситуации в регионе, соответствуют логике тенденций, которые обозначались ранее. Так, победителями в двух из пяти округов стали представители КПРФ: Леонид Калашников в Тольяттинском округе и Михаил Матвеев в Промышленном округе, где традиционно были сильны позиции коммунистов. То, что Матвеев был признан победителем, несмотря на попытки обжаловать это решение, — дополнительное свидетельство легитимности результатов и адекватной организации избирательных процедур в Самарской области. Очевидна тенденция укрепления позиций популярных политиков «Единой России». Так, Александр Хинштейн набрал свыше 115 тысяч голосов избирателей.

Прохождение в Самарскую губернскую думу седьмого созыва представителей пяти партий означает, что главный принцип работы Дмитрия Азарова – конструктивное взаимодействие и открытый диалог со всеми политическими силами — будет сохранен. Конструктивное взаимодействие заключается прежде всего в поддержке командой губернатора эффективных проектов и инициатив, генерируемых любыми фракциями думы; не исключается роль губернатора как медиатора. Уже в ходе первой после выборов встречи Азарова с руководителями региональных отделений партий были намечены основные векторы совместного взаимодействия по социально-экономическому развитию региона.

Самарская область стала одним из примеров проведения честных и конкурентных выборов. Этой позиции придерживаются не только представители партии большинства, но и деятели оппозиционных партий. Высокий уровень проведения выборов отметил координатор регионального отделения ЛДПР Роман Синельников, об отсутствии серьезных нареканий также высказался председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» Михаил Маряхин. Результаты выборов в Самарской области признаны всеми оппозиционными партиями – это значимый фактор легитимности выборов.

Поддержка «Единой России» на территории Самарской области – это и поддержка жителями курса развития региона, который реализует губернатор области Дмитрий Азаров. Акцент на развитии дорожной и транспортной инфраструктуры, реализация социальных инициатив, благоустройство муниципалитетов – условие и контекст хорошего результата «Единой России», подводят итоги выборов-2021 аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций.

Ранее своей оценкой результатов выборов поделился политолог, генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов. По его мнению, результаты выборов в Самарской области воспринимаются населением как адекватные и легитимные, не ставятся под сомнение никем из политических игроков. Результат "Единой России" в Самарской области - пример эффективной работы власти по развитию региона и сдерживанию протестных настроений, считает он.

«Существенную роль сыграло то, что губернатор Дмитрий Азаров вошёл в предвыборный список партии, а ранее возглавил ее региональное отделение. "Единой России" удалось получить голоса более 44 % избирателей и провести 3 из 5 кандидатов в депутаты Думы по одномандатным округам - несмотря на довольно сложную предвыборную ситуацию», - уверен политолог, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

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