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«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой

23 ноября 2022 16:45
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Представители партии также организуют новогодние праздники для детей вынужденных переселенцев.

Новый год - праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства. Его отмечали даже в тяжелейшие для нашей страны годы Великой Отечественной войны, проводили детские елки. Не с размахом, скромно, но все это было, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Да, дорогостоящие корпоративы с участием звезд шоу-бизнеса сейчас неуместны. Но новогодняя атмосфера, прежде всего для детей, должна быть. Как и традиционные детские елки, благотворительные мероприятия и другие форматы, которые позволят людям немного отвлечься, почувствовать наступление праздника, поздравить своих близких и родных, друзей», - отметил он.

Секретарь Генсовета также сообщил, что главам регионов, возглавляющим отделения «Единой России», рекомендовано пригласить на губернаторские елки, в том числе, детей участников СВО. Будет и традиционная «Елка желаний», отметил он.

«И у наших парней на передовой, несмотря на все сложности, с которыми им приходится сталкиваться, тоже должен быть праздник. Даже в полевых условиях. Обязательно поздравим их с Новым годом и передадим поздравления из дома», - сообщил Андрей Турчак.

На днях первые два подразделения из числа мобилизованных жителей Самарской области отправились в тыловые районы проведения специальной военной операции. Губернатор Дмитрий Азаров, напутствуя бойцов, заверил их, что регион будет и дальше поддерживать как семьи военнослужащих, так и непосредственно защитников Отечества.

«Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь нашим воинским соединениям, нашей армии», - подчеркнул секретарь реготделения партии «Единая Россия», глава региона Дмитрий Азаров.

Отметим, что для вынужденных переселенцев в Самарской области временным домом стали 16 пунктов размещения. Всего на территории Самарской области находится почти 2 тысячи переселенцев, из них 433 ребенка. За каждым ПВР закреплены депутаты фракции «Единая Россия» Самарской губернской думы, которые стараются оказать все необходимую помощь дончанам.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них около 700 тонн медикаментов.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также «Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР". 

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

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