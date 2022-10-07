Я нашел ошибку
Главные новости:
Также партия определила кандидатуры депутатов Госдумы для работы с избирателями в новых субъектах РФ.
«Единая Россия» создала региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
В городе происходят важные изменения, связанные с логистикой и доступностью его центров притяжения.
В Самаре состоялся круглый стол по вопросам организации пассажирских перевозок
Конкурсной комиссией рекомендованы две кандидатуры: Сергей Радько и Татьяна Горшкова.
В Самаре состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Октябрьского района
В Самарской области эффективно применяются самые современные методы лечения бесплодия.
 Самарские репродуктологи помогли появиться на свет более 6700 детям
Делегацию Самарской области представляют ребята из поисковых отрядов «Сокол», «Поиск», «Политехник» и «Свои».
Самарская делегация принимает участие в VIII Cлете поисковых отрядов «Никто не забыт»
Планируется, что Crew-5 будет оставаться на МКС до марта.
Корабль Crew Dragon SpaceX с россиянкой Анной Кикиной на борту пристыковался к МКС
Обвиняемые, объединившиеся в преступную группу, разработали схему бесконтактного сбыта наркотиков путем организации «тайников-закладок».
В Самаре пресечена деятельность преступной группы, направленная на незаконный сбыт наркотиков
Соревнования проходили в очно-дистанционном формате в Самарской области на базе 16 образовательных организаций.
В Самарской области завершился подготовительный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.25
0.85
EUR 58.24
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет Фестиваль роботов
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» создала региональные отделения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

7 октября 2022 15:56
43
Также партия определила кандидатуры депутатов Госдумы для работы с избирателями в новых субъектах РФ.

«Единая Россия» создала региональные отделения в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Решение принято на заседании Генсовета партии 6 октября. 

Как подчеркнул Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в новых субъектах полноценно должна заработать вся инфраструктура - и партийная в том числе. 

«От команд, от людей, от наших товарищей, которых мы подберём, будет во многом зависеть успех всей работы, реализация партийных проектов и народной программы. В значительной мере даже успех интеграции. И, конечно, продолжение гуманитарной миссии «Единой России», и качество обратной связи с людьми, которые живут на новых территориях», - сказал Дмитрий Медведев.

На должности секретарей региональных отделений «Единой России» по предложению секретаря Генсовета партии Андрея Турчака назначены: врио главы ДНР Денис Пушилин (Донецкое региональное отделение), председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко (Луганское региональное отделение), глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко (Запорожское региональное отделение), замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич (Херсонское региональное отделение). 

Как отметил Денис Пушилин, за 8,5 лет «Единая Россия» помогла многое сделать на территории ДНР, и партию поддерживают тысячи жителей. 

«Уже 3 тысячи активистов самого многочисленного в республике общественного движения «Донецкая Республика» стали членами партии, более 13,5 тысяч человек являются её сторонниками. Мы прекрасно понимаем, что практически все 250 тысяч человек (активистов республиканского движения – прим.) - это наши потенциальные однопартийцы на данный момент. И это неслучайно: «Донецкую Республику» и «Единую Россию» объединяет верность нашей общей большой Родине и деятельное желание помогать людям», - сказал он.

В ЛНР сторонниками партии уже стали более 100 тысяч активистов общественного движения «Мир Луганщине», сообщил Денис Мирошниченко. Он уверен, что создание на территории республики регионального отделения «Единой России» станет локомотивом для всей политической структуры региона. 

О готовности большого количества жителей Херсонской области присоединиться к команде партии рассказал и Игорь Кастюкевич.

«Люди понимают: за те годы, которые им обещали и ничего не выполняли, здесь вдруг начали работать, начали показывать реальные дела. «Единая Россия» – это партия реальных дел, и самое главное, что в этом уверены люди», – подчеркнул он.

Для решения оперативных вопросов региональных отделений будут созданы организационные комитеты, которые возглавят секретари. Они сформируют персональные составы региональных политсовета партии и представят их для утверждения Президиуму Генсовета.

Также Андрей Турчак рекомендовал фракции «Единой России» определить для поддержания связи с избирателями в новых субъектах РФ следующих депутатов Госдумы: ДНР – Зураба Макиева, ЛНР – Виктора Водолацкого, в Запорожской области – Артёма Бичаева, в Херсонской области - Игоря Кастюкевича.

«С первых дней СВО каждый из них работал на территориях», - отметил Андрей Турчак. 

Как сообщил Виктор Водолацкий, чтобы выстроить работу с избирателями, «Единая Россия» откроет общественные приемные на новых территориях. 

«Люди нам доверяют, верят, поэтому сегодня такой большой приток в «Единую Россию» людей, которые будут в дальнейшем нашими помощниками в налаживании мирной жизни - активной, спокойной в сильной и свободной России», - сказал депутат.

В свою очередь, Артём Бичаев подчеркнул, что партия с самого начала СВО не только оказывает гуманитарную помощь, но и помогает жителям в решении адресных проблем. 

«Люди нам поверили и каждый день приходят для решения своих проблем. Это надежный фундамент партийной работы, которой сегодня дан официальный старт в Запорожской области», - подчеркнул он.

В заключение Председатель партии отметил, что успех в налаживании нормальной жизни зависит от согласованных действий «Единой России» на новых территориях. Также, по его словам, все положения народной программы партии будут распространены на новые регионы. И партия примет самое активное участие в интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 

«Уже на следующей неделе стартует серия мероприятий, посвящённых вопросам интеграции», - заключил Дмитрий Медведев.

Руководитель фракции «Единой России» в Самарской губернской думе, вице-спикер регионального парламента Александр Живайкин напомнил, что       рабочая группа специалистов и волонтеров от Самарской области во главе с секретарем Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрием Азаровым неоднократно выезжала в Снежное (ДНР), чтобы обеспечить восстановление социальной и коммунальной инфраструктуры города. Капитальный ремонт школы № 6 в Снежном был отмечен секретарем Генсовета Партии Андреем Турчаком.

«На всех территориях новых субъектов Российской федерации идет активная работа по восстановлению социальных объектов: школ, детских садов, больниц и поликлиник, ремонт коммунальной инфраструктуры. Любая помощь идет от сердца, от наших земляков – братскому народу. Люди видят реальные дела, конкретные результаты: партия уже решает адресные проблемы и продолжит это делать. Надеюсь, что региональные и местные отделения «Единой России» на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях продолжат следовать гуманитарной миссии «Единой России», выраженной в принципах защиты, заботы и развития, и будут нацелены на создание обратной связи с жителями своих регионов. А жители Донбасса уже не раз смогли убедиться в том, что «Единая Россия» – это партия реальных дел», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
179
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
390
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
186
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
422
в Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
6 октября 2022  11:05
В Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
365
Весь список