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«Единая Россия»: Школьные наборы в рамках акции «Собери ребёнка в школу» получили уже 55 тысяч детей по всей стране

9 августа 2023 18:55
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«Единая Россия»: Школьные наборы в рамках акции «Собери ребёнка в школу» получили уже 55 тысяч детей по всей стране
Рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям из новых регионов.
 

«Единая Россия» организовала более 4 тысяч пунктов приёма школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране, чтобы принять участие в акции «Собери ребёнка в школу» могли все желающие. Выдача школьных наборов проходит в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приёмных. В новых регионах – через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии, а также в пунктах, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!».

«Участниками акции уже стали более 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаём им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки», – рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Накануне такие мероприятия прошли в штабах во Владимирской, Нижегородской, Свердловской областей и других регионах. В них также приняли участие дети из многодетных и нуждающихся семей.

В новых регионах рюкзаки ко Дню знаний от «Единой России» получили уже 14 тысяч детей. Также партия передаёт в школы наборы учебников и книг для библиотек.

«Потребности каждого населённого пункта прорабатываем отдельно. Собираем информацию о том, скольким детям нужна помощь, в чём особенно нуждаются школы. Это и оргтехника, и спортивный инвентарь, учебники не только для начальной школы, но и средней и старшей, наборы для творчества и многое другое», – рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России».

Он также отметил, что партия помогает восстанавливать школы новых регионов по народной программе.

«Здания во многих населённых пунктах находятся в плачевном состоянии – подготовить их к 1 сентября помогают наши волонтёры. Объекты, где требуются капитальный ремонт и благоустройство, жители на встречах с кандидатами от «Единой России» могут предложить включить в региональные блоки народной программы «Единой России». Сейчас сбор инициатив идёт во всех населённых пунктах. Какие-то работы уже проводятся, например, ряд школ ремонтируют в Херсонской области, в Донецкой и Луганской народных республиках при поддержке регионов-шефов. Обновляют и здания, которые пострадали от обстрелов ВСУ, и те, что не ремонтировали при украинской власти. Многие школы уже готовы принимать детей», – отметил Александр Сидякин.

«В самарском регионе 1 сентября начнут обучение  41 500 первоклассников, только в областной столице 15 тысяч детей впервые сядут за парты. Из них свыше тысячи - ребята из семей в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей. Вместе с депутатами «Единой России», с активом местных отделений партии традиционно для них подготовили ранцы и рюкзачки, наборы с канцтоварами и самыми необходимыми школьными принадлежностями.

На следующей неделе к новому учебному году для школьников города Снежное в ДНР мы отправляем более 300 школьных рюкзаков с канцтоварами и школьными принадлежностями.  В прошлом году кроме рюкзаков в школы подшефного города на Донбассе направлены 40 полных комплектов компьютерной техники и интерактивные доски, в этом году мы подготовили к отправке спортивный инвентарь для Снежнянской спортшколы», - рассказала  заместитель Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина.

Напомним, «Единая Россия» ежегодно проводит акцию «Собери ребёнка в школу» для детей из малообеспеченных и многодетных семей. С прошлого года в ней принимают участие и дети участников СВО. Также вместе с родителями представители партии проверяют готовность учебных заведений к 1 сентября – оценивают качество проведенных ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок.

Фото: предоставлено ЕР

 

Теги: Единая Россия

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