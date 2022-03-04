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«Единая Россия»: Регулирование криптовалют минимизирует последствия санкций

4 марта 2022 09:39
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«Единая Россия»: Регулирование криптовалют минимизирует последствия санкций

Минфин, экспертное сообщество и представители криптобирж поддерживают позицию партии о необходимости легализовать рынок и защитить людей от возможных рисков.

Развитию блокчейн-технологий и регулированию рынка цифровых активов был посвящен экспертный круглый стол, который прошел в «Единой России» 3 марта. Его участники обсудили законопроект Минфина, который должен урегулировать рынок криптовалют, а также представили свои инициативы в этой сфере.

Как подчеркнул модератор дискуссии, зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, сегодня в России порядка 12% населения в той или иной степени вовлечены в криптовалютные операции. 

«Это миллионы наших сограждан. Наша задача – защитить их от угроз, связанных с теневым оборотом криптовалюты, мошенническими действиями, также использованием в криминальных расчетах, неопределенность статуса площадок. Правовых «серых» зон, к которым сейчас относится криптовалютный рынок, в России быть не должно», - подчеркнул он.

В свою очередь, депутат Госдумы, член рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют Александр Якубовский подчеркнул, что легализация рынка цифровых активов с конвертацией на российский рубль минимизирует последствия санкций.

«Важно акцентировать внимание не на запретительных мерах, а на условиях безопасного взаимодействия. Необходимо придать майнингу легальный статус, регламентировав его как новый вид экономической деятельности. И обязательно разделить промышленный майнинг и так называемый домашний майнинг, создав различные виды экономической деятельности для этих направлений», - подчеркнул он.

По его словам, люди, которые хотят заниматься домашним майнингом, должны получить возможность упрощенной регистрации и подачи отчетности.

Позиции легализации рынка придерживается Минфин – ведомство разработало законопроект по регулированию сферы. Документ легализует понятия «майнинг», «обменник криптовалют» и «криптобиржа», сообщил начальник отдела регулирования банковской деятельностью Департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев. «Мы готовы законопроект дорабатывать на площадке Госдумы», - отметил Осман Кабалоев.

О необходимости сделать оборот криптовалют прозрачным, безопасным и защищенным от мошенничества говорили и эксперты. В частности, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев подчеркнул, что необходимо решить вопрос партнерства с иностранными компаниями, создания собственной инфраструктуры для обеспечения расчетов. Это поможет пользователям получить защиту от заморозки аккаунтов на криптобирже и потери денег.

Также Александр Журавлев подчеркнул, что отдельные направления – например, NFT – стоит регулировать в упрощенном порядке. Это даст развитие креативным индустриям в условиях кризиса.

Одна из крупнейших криптобирж в мире - Binance – также разделяет позицию Минфина и «Единой России». И готова поделиться опытом по разработке процедур защиты средств граждан. 

«Регулирование позволяет защищать российских пользователей, чтобы они не использовали «непроверенные» биржи. Мы поддерживаем позицию по разделению инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. В государствах, где легализуют деятельность криптобирж, разделение приветствуется с целью защиты пользователей, которые не до конца осознают все риски», - отметила GR-директор Binance в России Ольга Гончарова.

 Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что важно внимательно подойти к регулированию криптовалют как платежного средства в России. При регулировании криптовалют необходимо предусмотреть все возможные риски — защитить людей от возможных мошеннических действий, не допустить их использование для криминальных расчетов.

На совещании с членами Правительства 26 января Владимир Путин поручил Правительству и Центральному банку прийти к единому мнению о регулировании рынка криптовалют. Президент отметил, что ЦБ не стоит на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности.

 

 

Теги: Единая Россия

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