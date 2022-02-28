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«Единая Россия» расширяет направления помощи беженцам и жителям Донбасса

28 февраля 2022 13:44
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«Единая Россия» расширяет направления помощи беженцам и жителям Донбасса

С этой целью партия запустила сбор благотворительных пожертвований.

 «Единая Россия» организует новые направления волонтерской помощ и не только для эвакуированных жителей Донбасса, но и для тех, кто остается на территории народных республик. Необходимо помочь людям как можно скорее вернуться к мирной жизни, об этом на ВКС с региональными отделениями партии заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак. 

Он сообщил, что партия открыла централизованный сбор денежных средств в помощь жителям Донбасса. Аналогичную масштабную кампанию «Единая Россия» проводила в начале пандемии – благодаря этому удалось снять потребности в регионах по СИЗам, реанимобилям, транспорту для врачей в регионах.

«Рассчитываю, что весь депутатский корпус, руководители Центрального исполкома, региональных исполкомов проявят наибольшую ответственность», - подчеркнул Андрей Турчак. 

Вслед за военной помощью народные республики остро нуждаются в гражданских специалистах, в первую очередь - врачах и медицинском персонале, отметил он.

«Единая Россия» запускает формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи на Донбассе. Врачи, фельдшеры ЛДНР задействованы на передовой. Нужно разгрузить медиков, чтобы они выполняли свои приоритетные задачи», - сказал Андрей Турчак.

Это направление возглавил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. По его словам, партия запустит на Донбассе «Поезда здоровья».

«Это микроавтобусы, на которых выезжают специалисты - окулисты, лоры, педиатры. Никуда не делся ковид, будут и специалисты по этому направлению. Будем помогать стационарно, оборудованием и медикаментами», – сказал Дмитрий Хубезов.

Чтобы оценить потребности в медицинской и гуманитарной помощи уже сегодня сводный волонтерский отряд выедет на территорию ЛДНР, сообщил депутат Госдумы, координатор «Единой России» по молодежной политике Игорь Кастюкевич.

Помимо этого, «Единая Россия» организует досуг и обучение детей беженцев. Идет закупка игрушек, детских книг, наборов для творчества. «Молодая Гвардия Единой России» в нескольких ПВРах открыла детские комнаты, где работают волонтеры-медики и волонтеры-психологи.

«В Самарской и Рязанской областях детям будут выдаваться специальные карточки для посещения парков развлечений. Саратовское отделение «Единой России» бесплатно распределяет билеты для посещения театров и цирков беженцами с детьми. Этот опыт нужно использовать», - сказал Андрей Турчак.

Дополнительное направление работы волонтеров – помощь пассажирам, рейсы которых были отменены и которых перенаправляют в другие города для перелетов. 

«Партия должна посмотреть, чем можно помочь - логистика, организация питания пассажиров. Важно, чтобы люди почувствовали, что они не остались один на один со своими проблемами», - подчеркнул секретарь Генсовета.

Он сообщил, что первые 800 тонн гуманитарного груза от 24 региональных отделений «Единой России» распределены по ПВР Ростовской области, одной из первых подключилась Самарская область - 20 тонн «гуманитарки» в Ростов доставлено уже 22 февраля. Еще 500 тонн будут перенаправлены в регионы, где открыты 400 ПВР. В них размещено более 120 тысяч человек. Также «Единая Россия» на базе своих общественных приемных организовала правовые центы для помощи беженцам. 

Глава региона, секретарь Самарского реготделения Партии «Единая Россия» побывал в пункте временного размещения на базе отдыха "Дубки". Там размещены 178 человек, из них - 83 ребенка. С детьми работают волонтеры, врачи, педагоги и психологи. Глава региона привез подарки для детей, собранные волонтерским центром "Единой России" и депутатами фракции. В "Дубках" для них обустроили большую игровую комнату. Дмитрий Азаров и волонтеры привезли несколько десятков пакетов с настольными играми, куклами, машинками и мягкими игрушками., наборами для творчества и рукоделия. 

Всего в регионе 4 пункта временного размещения. За каждым ПВР закреплены кураторы в лице депутатов-единороссов. Как сообщила первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, кураторы уточняют персональные нужды каждого приехавшего человека, включая списки вещей, обуви по сезону, средств гигиены. Эти данные передаются в Самарское региональное отделение партии, волонтеры и депутаты всех уровней подключаются к сбору гуманитарной помощи и покупки всего самого необходимого.

Напомним, «Единая Россия» в первый день эвакуации жителей Донбасса объявила сбор гуманитарной помощи и создала резервные фонды в регионах, чтобы оперативно закупать предметы первой необходимости. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» посетил Ростовскую область и пункты временного размещения беженцев, а также Донецк. 

В ПВР на территории России работает сводная группа добровольцев штабов движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Всего в помощи беженцам задействовано более 4 тысяч волонтеров.

 

 

 

Теги: Единая Россия

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