«Единая Россия» расширит медицинское направление гуманитарной миссии на Донбассе и в освобожденных территориях

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Партия будет эвакуировать новые категории тяжелых пациентов для лечения и реабилитации в российских клиниках и развивать выездные формы работы медиков-добровольцев.

«Единая Россия» развивает медицинское направление гуманитарной миссии на Донбассе и освобожденных территориях и будет помогать эвакуировать детей с неврологическими нарушениями. Также медики-добровольцы будут определять наиболее тяжелых пациентов, среди которых пострадавшие от обстрелов ВСУ военнослужащие и мирные жители, и вывозить их на лечение в Россию. Об этом сообщил на ВКС с представителями министерств здравоохранения РФ и ЛДНР, регионов России и медиками координатор деятельности медиков-добровольцев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он отметил, что успешный опыт организации такой работы есть у Омского отделения «Единой России». Его секретарь, главврач областного «Клинического медико-хирургического центра» Вадим Бережной вместе с бригадой медиков-добровольцев в конце июня вывез 17 наиболее сложных пациентов из ЛНР.

«За полтора месяца они все были прооперированы. 10 — выписано. Мы убедились, что это нужный опыт. Ему планируют последовать Красноярск, ХМАО и Барнаул. Мы будем согласовывать очередную бригаду для эвакуации больных и лечения их в сибирских больницах», — рассказал он.

Башкортостанское отделение «Единой России», в свою очередь, уже организовало реабилитацию для почти тысячи детей Донбасса, которых на месте отобрали медики-добровольцы. Еще 150 детей приняли на отдых санатории Республики.

Продолжится и деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России». На Донбассе и освобожденных территориях уже отработали 420 специалистов из России. Еще 230 врачей из России приехали по линии Минздрава и Центра медицины катастроф.

Чтобы как можно больше людей могли получить медпомощь, нужно задействовать медиков для проведения выездной диспансеризации, считает министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

«Нужно использовать опыт РФ по выездным формам работы, обучать коллег в нашей Республике. Нам также не всегда хватает транспорта, медицинских комплексов, на которых можно выезжать в районы», — отметил он.

На эту же проблему обратила внимание министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

Как рассказала заместитель директора Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Наталья Маркарян, потребности республик в транспорте будут закрыты в августе-сентябре. Планируется поставить 386 машин «скорой» для двух республик и трех областей — Запорожской, Херсонской и Харьковской.

В свою очередь, Наталья Пащенко поблагодарила «Единую Россию» за помощь в лечении раненых военных и мирных жителей, работу в прифронтовых территориях, а также лекарственное обеспечение.

«Мы выстроили эффективную работу со Ставропольским краем, Волгоградской областью, Башкортостаном. Более 30 тысяч пациентов из ЛНР уже получили медпомощь. Также Республике оказана серьезная поддержка от Тюмени, Волгоградской области по материально-техническому оснащению. Хорошо отлажено лекарственное обеспечение — все новые территории уже получили российские инсулины и перешли на российские препараты», — подчеркнула она.

Член комитета Госдумы по промышленности Евгений Нифантьев сообщил, что на территории ЛДНР и освобожденных территориях уже работает более 1300 аптечных пунктов.

«В народных республиках создана система лекарственного обеспечения, которая позволяет бесперебойно снабжать как лечебные организации, так и розничные и оптовые предприятия. Также внедрена система контроля за ценами, аналогичная РФ. Есть список жизненно важных лекарственных препаратов, и ценообразование строго контролируется», — сказал он.

Подводя итоги ВКС, Дмитрий Хубезов подчеркнул, что помощь Донбассу и освобождённым территориям будут в ближайшее время отражены в народной программе «Единой России».

«Именно здесь и сейчас во многом решается судьба нашей страны. Поэтому контроль должен быть соответствующий. Будем закрывать потребности с нашими медиками-добровольцами. Но ключевую роль здесь должны играть регионы. Проблем много, и их надо решать вместе», — заключил он.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, помимо грузов Минобороны и МЧС собрано региональными отделениями «Единой России».

На Донбассе и освобожденных территориях работает 39 гуманитарных центров «Единой России». Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек.

Расширяется медицинское направление в рамках гуманитарной миссии «Единой России». При поддержке МГУ в Купянск уже доставлено телемедицинское оборудование. Терминалы для диагностики позволяют делать анализы, ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами МГУ. Такое же оборудование установят в каждом центре помощи «Единой России», где есть медицинский кабинет.

Бригада врачей-добровольцев из Самарской области оказывает медпомощь жителям в городе Снежное в Донецкой Народной Республике. Врачи работают в городской поликлинике, ведут прием пациентов с хроническими заболеваниями, помогают в стационаре, участвуя в оказании помощи госпитализированным больным, проводя операции. Зачастую жителям Донбасса требуется не только медицинская помощь, но и моральная поддержка, говорят самарские медики.

Ранее в ДНР были отправлены машины «скорой помощи», реанимобили. С последним гуманитарным грузом ушло и медоборудование, в котором нуждается Снежнянская больница, и необходимые лекарственные препараты.

«Мои земляки, самарцы, выполняют в ДНР важную, ответственную и благородную миссию. Работают вдали от дома и не всегда в спокойных условиях. Для меня очень важно поддержать земляков, которые добровольно приехали восстанавливать мирную жизнь на Донбассе. Каждый из них демонстрирует не только профессиональные навыки, но и гражданскую позицию, самарский характер, выдержку», - отметил секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.