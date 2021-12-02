«Единая Россия» проводит по всей стране декаду приемов граждан

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Приемы ведут главы регионов, депутаты от партии всех уровней, сенаторы.

В первый день декады, которая приурочена к 20-летнему юбилею «Единой России», открылось более пяти тысяч площадок, где люди могут получить консультации или помощь. В первый же день этой возможностью воспользовались почти 10 тысяч человек.

Одним из первых вопросы от заявителей рассмотрел Председатель партии Дмитрий Медведев. Руководитель Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерина Кузнецова предложила создать единый информационный ресурс, посвященный информированию о реабилитации детей. Председатель партии поддержал инициативу, подчеркнув, что она поможет большому количеству семей.

Житель Перми Сергей Толчин рассказал о проблеме с капремонтом школы, в которой учится его дочь. Зданию 130 лет. Оно является объектом культурного наследия, а сумма на ремонт — 400 млн рублей — неподъемная для региона. Дмитрий Медведев поручил единоросам региона решить вопрос и помочь школе стать участницей программы капремонта, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения по поручению Президента.

Многодетная мама Оксана Ткач из Ростова-на-Дону подняла проблему газификации земельного участка. «Газификация очень дорогостоящая и многие многодетные семьи, построив дома, не имеют возможности туда въехать, так как дома неотапливаемые», — отметила она.

Дмитрий Медведев напомнил, что Госдума по предложению «Единой России» приняла закон о социальной газификации. «Задача — довести газ до каждого участка бесплатно. Я дам поручение нашей партийной организации в Ростовской области вместе с региональным правительством проработать вопрос по подведению газа к вашему участку и ко всем соседним участкам, потому что это должно делаться на коллективной основе», — сказал он.

С просьбой о законодательном регулировании служб примирения в школах выступила председатель родительского комитета 5 класса Волгоградской гимназии № 16 Екатерина Ермилова. По ее словам, взрослые часто недооценивают как последствия школьных конфликтов, так и важность своего участия в их разрешении.

Дмитрий Медведев считает, что в этом процессе должны участвовать учителя и родители и необходимость регламентации работы таких служб назрела давно.

«Такого рода законодательная регламентация возможна. Нужно просто дать соответствующие полномочия», — сказал он.

Приемы граждан 1 декабря прошли во всех регионах. В Самаре секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров помог в решении вопроса о замене деревянных окон в детском саду в Волжском районе, строительство нового ФАПа в Большечерниговском районе. На Ямале секретарь реготделения партии Алексей Ситников помог многодетной матери в трудоустройстве. Женщина успешно прошла собеседование и получит рабочее место в детском саду. Во Владимирской области врио губернатора Александр Авдеев решил вопрос о предоставлении квартиры сироте из Ковровского района.

Накануне прием граждан в Орловской области также провела председатель Комиссии Президиума Генерального совета партии по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова. Она рассмотрела ряд обращений по вопросам развития паллиативной помощи в регионе, обеспечения льготных категорий граждан лекарствами и медицинскими изделиями, состояния инфраструктуры учреждений здравоохранения, деятельности образовательных организаций.

В Самарской области приемы также уже провели главы районов, секретари местных отделений партии «Единая Россия», руководитель фракции партии «Единая Россия» Александр Живайкин, депутаты регионального парламента и Госдумы.

«С каждым годом число обратившихся становится все больше и больше, и это говорит о растущем доверии жителей региона. Общественные приемные востребованы во всех районах и городах области и служат каналом связи между народом и властью. Приемы давно стали своеобразным барометром общественного мнения, который позволяет вести анализ основных социально-экономических проблем региона», - отметил руководитель Региональной Общественной приемной Председателя Партии Д. А. Медведева Виктор Воропаев.

Неделя тематических приемов пройдет с участием министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, руководителя Госжилинспекции Виктории Катковой, первого заместителя министра социально-демографической и семейной политики Олега Рубежанского, руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Светланы Архиповой, управляющего отделением ПФР по Самарской области Анны Зайцевой, специалистов профильных министерств и ведомств.

Напомним, «Единая Россия» проводит декаду приемов граждан с 1 по 10 декабря. Каждый день будет посвящен отдельной тематике. Со своими вопросами люди могут обратиться в региональные и местные общественные приемные Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Кроме того, приемы граждан будут организованы на дополнительных площадках.