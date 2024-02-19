«Единая Россия» провела первый международный форум «За свободу наций!»

«Единая Россия» провела первый Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций!». На нем собрались представители ведущих политических сил стран Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Европы и СНГ.

В своем приветствии участникам форума Президент России Владимир Путин подчеркнул, что инициатива его проведения – «исключительно важна».

«Наша страна многое сделала для крушения основ колониальной системы, поддержки национально-освободительных движений. Оказала молодым независимым государствам серьёзную помощь в обеспечении безопасности, становлении экономики, решении острых социальных, гуманитарных проблем. И сегодня мы готовы объединять усилия в борьбе за подлинную свободу и справедливость, за прогресс для всех стран и народов, за формирование демократического многополярного миропорядка. В основе которого лежат принципы международного права, уважения законных интересов друг друга, взаимное доверие и созидательное сотрудничество», – подчеркнул Президент.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что участников форума объединяет заинтересованность в процветании народов, небезразличное отношение к судьбе человечества, его полноценному развитию.

«Ещё недавно с подачи коллективного Запада страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки высокомерно называли «третьим миром». Однако сегодня эта концепция потерпела крах. И эти страны, стремительно развиваясь, выступают за практическое осуществление принципов суверенного равенства государств и цивилизационного многообразия, за полный отказ от проявлений неоколониализма», – сказал он.

Примером безответственного поведения Запада Дмитрий Медведев назвал ситуацию на Украине. По его словам, она служит слепым орудием в руках коллективного Запада против России.

«Именно поэтому мы проводим специальную военную операцию – чтобы защитить наши национальные интересы и граждан нашей страны. Так поступает любое суверенное, самостоятельное и уважающее себя государство - полностью в соответствии с Уставом ООН», - сказал Председатель партии.

Он также обратил внимание, что Запад пытается усмирить противников надуманных законов мирового меньшинства санкциями. Но попытки отдельной группы стран установить мировую монополию обречены, а эпоха однополярного миропорядка завершена, уверен Дмитрий Медведев.

«Наши партии должны вместе противодействовать неоколониальным практикам и формировать повестку позитивного сотрудничества на долгосрочную перспективу. Кроме того, наши партии могли бы придать серьёзный импульс формированию «антисанкционной коалиции». Включая разработку международно-правовых документов, которые предусматривают отказ участников этой коалиции от применения неоколониальных ограничений, введённых против них третьими странами», – считает Председатель «Единой России».

Он также предложил рассмотреть на Генассамблее ООН возможность учредить День памяти жертв колониализма 14 декабря – это дата принятия в 1960 году Декларации о предоставлении езависимости колониальным странам и народам. А также – систематизировать сведения о совершенных в колониальный период преступлениях, приступить к объективной оценке причиненного ими ущерба.

Помимо этого, на площадке форума создается международное общественно-политическое движение ответственных сторонников борьбы с практиками неоколониализма.

«Движение призвано способствовать обеспечению надёжной, неделимой безопасности, глобальной стабильности, справедливости, соблюдению принципа невмешательства в дела других стран, уважению к их культурной и цивилизационной самобытности. Наша цель – покончить с правом так называемых «избранных» стран определять ход истории и вершить судьбы народов мира», - отметил Дмитрий Медведев.

Как напомнил глава комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству, министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия и ранее была лидером в продвижении процессов деколонизации. И сейчас форум «За свободу наций!» важен для искоренения неоколониальных практик. Для отстаивания справедливости и норм Устава ООН «Единая Россия» создала также Клуб друзей России.

«Мы предлагаем выработать единые подходы мирового большинства к пониманию неоколониализма, завершить начатую советской дипломатией на площадке ООН работу по деколонизации. До сих пор в колониальной зависимости остаются 17 территорий. Пришло время объединить усилия и начать системную работу по искоренению неоколониальных практик», – сказал Сергей Лавров.

Политики иностранных государств поблагодарили «Единую Россию» за инициативу по проведению форума.

«Единая Россия» прекрасно понимает, насколько сейчас современные практики неоколониализма мешают нашим странам развиваться, и насколько нужна международная солидарность. Хотел бы, чтобы международное движение «За свободу наций!» стало организацией, которая работала бы на постоянной основе», – подчеркнул Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера.

Заведующий международным отделом ЦК Компартии Китая Лю Цзянчао отметил, что организованный «Единой Россией» форум отражает стремление стран-участниц к многополярному миру, развитию и сотрудничеству.

«Необходимо сообща отстаивать право всех стран на развитие и процветание, содействовать развитию глобализации в более общедоступном направлении. Защищать мир и стабильность во всём мире, категорически выступать против гегемонии во всех её проявлениях», – считает Лю Цзянчао.

Важность противодействия неоколониализму подчеркнули все участники форума.

«Наша встреча – это стартовая точка будущей совместной многоплановой работы. Уверен, ответственные политические партии, которые представляют интересы мирового большинства, сыграют ключевую роль в борьбе с практиками неоколониализма», - заключил Дмитрий Медведев.

Напомним, «Единая Россия» 15 и 16 февраля провела в Москве первый Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма — «За свободу наций!». Для участия в нём прибыли представители ведущих политических сил из 60 стран Африки, Азии, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы.

На мероприятиях форума собрались порядка 400 делегатов. Они обсудили вопросы противодействия вмешательству в суверенные дела государств, противодействия деструктивным неоколониальным практикам, независимости в политической, финансово-экономической, информационной и других сферах.

Форум ставил своей целью развитие взаимовыгодного многостороннего сотрудничества с ответственными политическими силами на всех континентах.

Неформальное объединение политических партий и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма» создан по инициативе «Единой России». Идею поддержал Президент Владимир Путин.

На заседании оргкомитета форума в ноябре 2023 года Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил название форума «За свободу наций!». Кроме того, форум будет проходить один раз в два года, а его оргкомитет преобразован в постоянный комитет с полномочиями до 2026 года.