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«Единая Россия» против убийства бездомных животных

17 марта 2021 11:44
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Законопроект о снятии запрета на умерщвление бездомных животных и передаче регионам права самостоятельно регулировать их популяцию будет сегодня отозван из Госдумы.

Законопроект о снятии запрета на умерщвление бездомных животных и передаче регионам права самостоятельно регулировать их популяцию будет сегодня отозван из Госдумы.

Секретарь Генсовета партии назвал инициативу группы депутатов живодерской и сообщил о том, что решение об отзыве принято после консультаций с руководством фракции «Единой России» в Госдуме. 

«Вчера соцсети накрыла волна возмущения законопроектом. Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию и нашими коллегами по фракции «Единая Россия» [в Госдуме] принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими «инициативами» ставить крест на всей работе», — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» поблагодарил за активную позицию всех, высказавшихся против инициативы. «Только вместе мы сможем добиться внимательного и гуманного отношения к животным», - уверен он.

Роман Балтер, региональный координатор "Центра поддержки гражданских инициатив" сторонников Партии "Единая Россия" в Самарской области, считает, что современное цивилизованное общество должно решать проблему с бездомными животными исключительно гуманными методами и будет продолжать с единомышленниками - волонтерами оказывать помощь организациям, оберегающим безнадзорных животных: «Например, зооприюты столкнулись с проблемой содержания животных в период пандемии.  Наши волонтеры выгуливали животных, привозили сухой корм, ремонтировали места содержания животных. В приюты передавали товары первой необходимости и медикаменты для питомцев. Второй год мы проводим в Самаре выставку-продажу «Друг человека». Более 300 питомцев самарских приютов за это время уже обрели свой дом и любящих хозяев».

«Единая Россия» последовательно выступает за усиление ответственности в сфере обращения с животными. С 1 января 2020 года заработали положения партийного законопроекта об ответственном обращении с животными — речь идет о регулировании работы приютов, где категорически запрещено умерщвлять бездомных животных без необходимых медицинских показаний. Также в середине прошлого года «Единая Россия» предложила Правительству дополнительные меры за нарушение правил обращения с животными - наказание за оставление на улице питомцев; за нарушение порядка содержания животных, в том числе порядка выгула; за нарушение правил обращения с животными в приютах и с животными, используемыми в культурно-зрелищных целях. Кроме того, в январе Минприроды поддержало инициативу партии о строительстве приютов для бездомных собак и кошек за счет софинансирования из федерального бюджета, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

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