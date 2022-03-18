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«Единая Россия» проработает с Правительством меры по обеспечению продовольственной безопасности

18 марта 2022 10:59
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«Единая Россия» проработает с Правительством меры по обеспечению продовольственной безопасности

Они направлены на поддержку сельхозотрасли в условиях санкций, развитие АПК и сохранение покупательской способности жителей страны.

Меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей обсудили на совещании «Единой России», которое прошло при участии депутатов Госдумы от партии, представителей животноводческих, мясоперерабатывающих предприятий, хлебопекарной отрасли, ритейла, банков, производителей сельхозтоваров. В первую очередь, речь идет об ограничении любого рода проверок и отмене ряда штрафных санкций.

«Будем просить Правительство об изменении условий предоставления субсидий хлебопекарной промышленности. Ждем постановления о поддержке системообразующих предприятий в АПК. Также нужно активизировать работу по импортозависимым направлениям, составить список оборудования, запчастей, чтобы разместить заказы или разработать аналоги для сельхозпредприятий», — сказала координатор направления народной программы «Единой России» «Развитие села», заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина. 

Она напомнила, что Правительство уже поддержало предложение партии и увеличило кредиты на проведение весенних полевых работ под низкий процент, а также предоставило 2,5 млрд рублей на субсидирование хлебопекарной промышленности. Также дополнительное финансирование по инициативе «Единой России» было направлено на закупку новой сельхозтехники.

«Мы оставляем за собой право попросить Правительство о выделении дополнительных средств, учитывая удорожание всех затрат, которые на сегодняшний день несут наши предприятия. И будем просить правительство об изменении условий по предоставлению субсидий», — сказала Надежда Школкина.  

Чтобы обеспечить импортозамещение в АПК и развивать производство сельхозтехники в России, «Единая Россия» сформирует реестр потребностей предприятий отрасли в технике, комплектующих и сельхозматериалов и передаст его в Минпромторг. Это поможет закрыть дефицит, который может возникнуть из-за санкций.

«Нужно акцент сделать на отечественную технику. Мы должны посмотреть на локализацию наших производств, чтобы предприятия АПК могли сформировать и разместить у них свои заказы», — подчеркнула депутат. Также она поддержала предложение участников совещания о расширении льготного лизинга и увеличении срока его действия с 8 до 10 лет.

 Свои инициативы озвучили и представители отрасли. В частности, президент «Мираторга» Виктор Линник предложил субсидировать инвестиции в инфраструктуру отрасли для создания новых рабочих мест и запуска производств. 

«Эти субсидии будут возвращаться в региональные бюджеты за счет налогов, которые выплачивает предприятие после запуска. «Также есть предложение — поставить цель по наращиванию импортозамещающих производств. Никакого либерализма по поводу импорта не должно быть. Надо давать конкретные поручения профильным министерствам, чтобы точечно поддерживали проекты по созданию уникальной продукции, которые могли бы быть реализованы в течение 2-4 лет», — считает Виктор Линник.

Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин подчеркнул, что необходимо также выходить на прямые поставки продукции и ввести адресные программы поддержки малоимущих граждан. Это поможет сохранить покупательскую способность страны не только за счет регулирования цен на рынке, но и прямых социальных программ.

Также он отметил, что мукомольно-хлебопекарной промышленности необходима дополнительная поддержка, так как в условиях санкций наблюдается рост на перевозку и переход компаний на систему предоплаты.

«Единая Россия» вместе с Минсельхозом проработает вопрос, чтобы отнести это направление промышленности к сельхозпроизводителям. Они самые социально ответственные, востребованные, им нужна субсидии и льготное кредитование», — подчеркнула в ответ Надежда Школкина.

На территории самарского региона активно работают производства сельхозтехники, такие предприятия успешно продвигают свою продукцию не только на территории России, но и за рубеж.

Секретарь регионального отделения партии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил важность предложения о поддержке в размере 12 миллиардов рублей лизинга сельскохозяйственной техники. Многие сельхозпроизводители планировали обновление техники, но тем не менее дополнительные меры поддержки сегодня необходимы.

Отметил Дмитрий Азаров и терешения, которые принимаются для сдерживания цен. Например, 2,5 миллиарда рублей предлагается выделить в качестве субсидий хлебопекарной промышленности, чтобы стабилизировать колебания цен на хлебобулочные изделия.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что партия "Единая Россия" оперативно работает над новым пакетом мер поддержки экономики, общества, конкретного человека:

«Я уверен, что те предложения, которые подготовила партия, крайне актуальны для всех регионов России. С учетом того, что весна вступает в свои права на территории Российской Федерации, очень важно решение о поддержке сельхозпроизводителей. Конечно, те дополнительные средства, которые партия предлагает выделить на проведение посевных работ, а это 25 миллиардов рублей, крайне необходимы. Это наша продовольственная безопасность, это возможность в полной мере обеспечить население Российской Федерации всеми необходимыми продуктами питания».

Отдельно будет проработан вопрос развития селекции и генетики, чтобы обеспечить долгосрочное развитие АПК и отказаться от иностранных поставок. Для этого «Единая Россия» направит обращение в Минобрнауки и Минсельхоз. 

В заключение Надежда Школкина подчеркнула, что в целом ситуация с обеспечением продуктами в России стабильная.

«Мы полностью обеспечиваем себя основными видами продукции. И будем жестко пресекать спекуляцию и попытки наживы на наших гражданах, применяя существующие и вводя новые меры ответственности», — заключила зампред комитета по аграрным вопросам. 

 

Теги: Единая Россия

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