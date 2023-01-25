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«Единая Россия» прорабатывает новые инициативы для развития импортозамещения

25 января 2023 12:15
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Технологический суверенитет, поддержка предпринимателей и кадровых проектов: «Единая Россия» прорабатывает новые инициативы для развития импортозамещения
Они позволят установить приоритет отечественной продукции над импортной и заменить западные регламенты производства.
 

Упрощение процедур при госзакупках российской продукции, импортозамещение в медицине, кадровая поддержка высокотехнологичных отраслей – эти и другие инициативы, направленные на повышение отечественной производительности, представили участники всероссийского совещания «Единой России», которое провёл секретарь Генсовета партии Андрей Турчак с участием представителей Минпромторга, руководства госкорпорации «Ростех» и регионами.

Он напомнил, что партия в 2022 году активизировала работу по импортозамещению и запустила партпроект «Выбирай своё». К его реализации подключились «Ростех» и Торгово-промышленная палата.

«В прошлом году мы провели масштабный форум, посвящённый предпринимательству и импортонезависимости. Результаты мероприятия легли в основу поручений Президента, во исполнение которых уже запущен механизм «промышленной ипотеки» по льготной ставке 3-5%, упрощён порядок участия наших предпринимателей из новых регионов Российской Федерации в программах лизинга, поддержки МСП, принят ряд других стимулирующих мер. Эта работа продолжается, мы постоянно на связи с бизнесом, вырабатываем вместе новые решения, воплощаем их законодательно», – сказал Андрей Турчак.  

В частности, «Единая Россия» предлагает стимулировать импортозамещение через механизм госзакупок, сделать так, чтобы закупать импортное было сложнее. Для этого будет проведён аудит во всех сферах, где товары закупаются с помощью бюджетных средств.

«Простой пример, с которым мы столкнулись при реализации партпроекта: во многих регионах действует акция «Подарок новорожденному». Вплоть до недавнего времени в ряде регионов в этот комплект входили импортные товары, в том числе, произведённые на Украине. В ручном режиме эта ситуация везде исправлена», - сообщил секретарь Генсовета партии.

Законодательные изменения для решения этого вопроса уже прорабатываются Минпромторгом. Как сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, они вводят в закон понятие «технологический суверенитет российской промышленной продукции» и закрепляют приоритет приобретения российской продукции при реализации проектов с господдержкой.

«Мы готовы тесно взаимодействовать, чтобы в рамках весенней сессии все поправки в федеральное законодательство, в том числе о промышленной политике, были приняты», - сказал Андрей Турчак.

Также необходимо законодательно закрепить минимальную долю отечественной продукции в сетевых продуктовых магазинах и ставить киоски с отечественной продукцией у входов в торговые центры, считает секретарь Генсовета «Единой России».

«Это даст возможность нашим производителям пользоваться покупательским трафиком крупных магазинов. Необходимо продолжать популяризацию отечественной продукции. Ей нужно качественное информационное и маркетинговое сопровождение. С этой целью партия проводит различные акции в поддержку российских производителей», - отметил Андрей Турчак. Помимо этого, он предложил отказаться от западных стандартов для развития отечественного производства.

«Яркий пример – обнуление экологического стандарта автомобильных двигателей. Ничего страшного с отказом от «Евро-5» не произошло. Надо провести аналогичную работу в остальных сферах, очистить наши техрегламенты и другое регулирование от чуждых стандартов. И установить свои», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Одним из успешных по импортозамещению является проект по обновлению автопарка «скорых» - его «Единая Россия» вместе с «Ростехом» тиражирует в регионах. Он позволит за два года обновить машины скорой помощи по всей стране — это более 10 тысяч автомобилей.

Ещё один проект «Единой России» и «Ростеха» — обновление медоборудования в регионах.

«Обновляем передвижные мобильные комплексы, полностью оборудуем медприборами. Нам удалось заменить импортные бренды на российские и дружественных стран. Это было сделано в Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, Мордовии, Ставропольском крае», — рассказал председатель общественного совета партпроекта «Выбирай своё», гендиректор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Андрей Турчак подчеркнул, что мультипликация от обновления оборудования в лечебных учреждениях, больницах и поликлиниках — огромная.

«Это загрузка не только предприятий контура «Ростеха», но и всех предприятий, которые производят медицинское оборудование на территории РФ и в дружественных нам странах», — подчеркнул он.

Для развития высокотехнологичных отраслей необходима кадровая поддержка. В этой связи «Единая Россия» предложила тиражировать проект Кировской области, где  принято решение доплачивать в школах педагогам, чьи ученики будут сдавать ЕГЭ по физике и математике.

В свою очередь, координатор партпроекта «Выбирай своё», замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов отметил, что в ряде регионов созданы технологические центры поддержки в рамках партпроекта, разработаны и действуют законы, которые способствуют развитию технологического суверенитета. Он также напомнил, что «Единая Россия» помогла снизить нагрузку на бизнес.

«Ситуация с обеспечением производителей комплектующими и сырьём выравнивается, наши производители поступательно занимают рыночные ниши, которые освободились после ухода компаний из недружественных стран. Доходы федерального бюджета выросли и составили рекордные для нашей страны 27,8 трлн рублей. У нас на 3,5% вырос налог на прибыль. На 16,5% вырос НДФЛ. Мы отменили порядка 240 тысяч мероприятий на проверки - это тоже очень хорошо отразилось на бизнесе», - сказал он.

В заключение Андрей Турчак поблагодарил предпринимателей, которые помогают фронту и участвуют в гуманитарной миссии «Единой России».

«С первых дней СВО тысячи предпринимателей по всей стране включились в гуманитарную миссию партии. Отправляют продукты, лекарства, машины, технику, оборудование для наших бойцов. Немало примеров, когда производство специально перепрофилировалось под выпуск продукции, необходимой для фронта. Всем вам низкий поклон за поддержку, которая имеет колоссальное значение для нашей общей Победы», – сказал Андрей Турчак.

В Самарской области проект «Выбирай своё» объединил опорные общественные организации, которые работают в промышленном секторе и с бизнес-сообществом: Общественная палата, Торгово-промышленная палата Самарской области, «Опора России», «Деловая Россия», «Союз машиностроителей», Российский союз промышленников и предпринимателей и другие.

«Мы держим руку на пульсе, находимся в постоянном контакте с органами исполнительной власти, продвигаем и рассказываем о лучших практиках импортозамещения.

По данным на декабрь 2022 года в центр импортозамещения обратились 72 компании по 3 743 товарным позициям. Наиболее успешные проекты в сфере импортозамещения, к которым приковано особое внимание, развития которых мы хотим видеть на государственным, всероссийском уровне - это производители светотехнической продукции «Светсервис», Швейная Фабрика «Профи Дресс», торгово-производственная компания в сфере здравоохранения «АнтенМед», предприятия «Рулевые системы», «Полифарм», «Пегас-Агро», «Самарская оптическая кабельная компания» и другие. Безусловно, мы делаем ставки на развитие научного сообщества, ИТ-сферы, без которых невозможно в полной мере говорить о технологическом прорыве. Помогаем им и на законодательном уровне.  Так, в прошлом году принят закон, направленный на поддержку  организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере информационных технологий, и  предотвращение негативных последствий в связи с внешнем санкционным давлением. Расширяются меры поддержки малого и среднего бизнеса», - рассказал  координатор партийного проекта «Выбирай своё» в Самарской области, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

Напомним, весной 2022 года «Единая Россия» запустила партпроект по импортозамещению и индустриализации «Выбирай своё». Его координатором стал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавил гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Партийный проект «Выбирай своё» призван защищать права и поддерживать предпринимателей и производителей, способствующих импортозамещению, консолидируя вокруг себя общественные организации, НКО, представителей образовательной среды, федеральные и региональные органы исполнительной власти, активных граждан, реализуя практику конкретных дел.

Инициативу «Единой России» по созданию проекта по импортозамещению поддержал Минпромторг. Ведомство предоставляет наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков. Они позволяют быстрее заключать новые контракты и выстраивать производственные и логистические цепочки взамен утраченных вследствие введения санкций.

Общественными партнерами проекта «Единой России» стали «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата.

 

Теги: Единая Россия

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