«Единая Россия» проголосует за принятие бюджета в первом чтении

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Проект бюджета получился сбалансированным, по сути в нем учтены все предложения, которые вошли в народную программу «Единой России», подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам заседания совета партийной фракции с участием министра финансов Антона Силуанова. Вместе с тем, ко второму чтению документа думской фракцией будет подготовлен ряд поправок.

«Мы детально обсудили предложения по социальному развитию села и комплексному развитию сельских территорий, развитию спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах, поддержку регионов в вопросах строительства и ремонта муниципальных и региональных дорог», — сказал Андрей Турчак.

Приоритетные для «Единой России» направления будут зафиксированы в проекте постановления Госдумы, которое фракция предложит одновременно с поддержкой бюджета, отметил председатель комитета по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Можем точно констатировать, что все социальные обязательства государства, безусловно, обеспечены финансово. Независимо от любых условий экономики. Вопросы, поставленные Президентом в Послании и в тех поручениях, которые он давал на двух этапах Съезда «Единой России» — обеспечены финансово в полном объеме», — сказал он.

В свою очередь, руководитель фракции Владимир Васильев подчеркнул, что Госдума впервые принимает бюджет в новом правовом поле, которое сформировали поправки к Конституции. Он обратил внимание на необходимость увеличить эффективность использования бюджетных средств.

«Сегодня говорили, что очень много денег остается неосвоенными. Мы перешли к работе, когда такое будет невозможно. Задача — не констатировать, что что-то упустили или не использовали, а своевременно находить, доходить до министров или Правительства и парламентским контролем увеличить объем средств, которые работают эффективно», — сказал Владимир Васильев.

Министр финансов Антон Силуанов поблагодарил «Единую Россию» за поддержку бюджета. По его словам, фракция поставила задачу достаточного финансирования здравоохранения, образования, соцобеспечения.

«Много внимания уделялось вопросам сбалансированности регионов. Услуги, которые оказывает государство, не должны варьироваться от того, в каком регионе это делается. Такие задачи поставлены фракцией и будут отработаны вместе с депутатами ко второму чтению», — подчеркнул Антон Силуанов.

Ранее Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил депутатам думской фракции «Единой России» поддержать проект главного финансового документа страны. Он подчеркнул, что партия уже ведет работу с Правительством по точечной доработке бюджета и готовит поправки ко второму чтению — обсуждать их будут на площадке «Единой России» с участием членов Правительства, депутатов, сенаторов и экспертов.

Итоги обсуждения вопросов социально-экономического развития региона в 2021 и формирования проекта областного бюджета на 2022-2024 годы подвел председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы Виктор Кузнецов, первый заместитель Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Мы не секвестировали ни одну программу. Более того, у нас все социальные программы увеличены, объем социальных обязательств увеличен. При этом мы не влезли в долги».

Напомним, «Единая Россия» работала над проектом бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов вместе с кабмином в рамках нулевых чтений и формирования народной программы партии. Это позволило учесть в главном финансовом документе страны социальные обязательства и средства на выполнение поручений Президента, которые он дал в Послании и на Съезде «Единой России», а также выполнение национальных целей и нацпроектов. Бюджет 2022 года будет профицитным — его доходы превышают 25 трлн рублей, передает пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР".

Фото: duma.gov.ru