«Единая Россия» продолжает помогать фронту и жителям новых регионов

С первых дней спецоперации региональные отделения «Единой России» объединились для помощи жителям новых территорий и военнослужащим. За это время партия отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Ее можно получить в 25 гумцентрах, открытых в новых регионах.

Ежедневно фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и всем необходимым для повседневной жизни, а также лекарствами отправляют со всей страны. Из Тюмени активисты «Единой России» отправили 20 тонн продуктов для жителей Краснодона. Более полутора тонн строительных инструментов собрали волонтёры партии и жители юго-запада Москвы для нужд Мариуполя. Помимо этого, московские единороссы доставили аппараты искусственной вентиляции легких, а также две тонны медицинских препаратов, расходных материалов для операций разной сложности. Жители Оренбургской области собрали вещи для детей ЛНР: игрушки, одежду и сладости. Помимо этого, маленьким жителям республики направили спортивный инвентарь.

Помогают распределять и доставлять гумпомощь на местах волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В гуманитарной миссии партии приняло участие уже более 1,5 тысяч активистов молодёжных организаций. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

В новых регионах по линии гуманитарной миссии «Единой России» работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе – на передовой. Также «Единая Россия» запустила проект «Единая Россия спасает». По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжело раненых военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах.

В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске «Единая Россия» вместе с благотворительным фондом «Ридовка помогает» открыла пункты обогрева. Последний с учетом ситуации в городе, где нет нормального водоснабжения и сохраняются проблемы с электричеством, работает еще и как пункт помощи. Здесь жители могут не только попить чай, зарядить телефоны, но и получить консультации по оформлению документов и обратиться к волонтёрам за бытовой помощью.

Особое внимание «Единая Россия» уделяет поддержке фронта. Партия закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. «Единая Россия» доставила на передовую более 1,5 тысяч радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжёлую строительную технику. Закупает партия для бойцов разведывательные и ударные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

Помощь фронту оказывается ежедневно. Из крымского Судака на днях отправился груз с приборами ночного видения и медикаментами. Из Удмуртии - автомобили УАЗ, коптеры, тепловизоры, маскировочные сети и костюмы, печь для полевой бани, окопные свечи. Из Москвы на участок фронта Сватово-Кременная в ЛНР привезли специальные акустические системы и генераторы, из Татарстана – автомобиль для бойцов из Набережных Челнов.

Помимо этого, «Единая Россия» оказывает поддержку семьям участников СВО. Ей уже смогли воспользоваться более 25 тысяч семей.

«Бойцы из Самарской области служат практически по всему фронту специальной военной операции. Очень важно поддерживать тесное взаимодействие с подразделениями не только 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии, штаб которой базируется в Самарской области, но и с другими воинскими объединениями, где служат самарцы. Это позволяет быть на постоянной связи с военнослужащими, чтобы оказывать дополнительную помощь им и их семьям. Кроме того, в регионе также работает система социальных паспортов семей военнослужащих», - отметил секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В гуманитарную помощь Донбассу и СВО включились буквально все жители региона: было отправлено 84 гуманитарные колонны с грузом свыше 1,5 тысяч тонн.

Кроме того, Самарская область в мае 2022 года стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион стал оказывать городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитии социальной сферы. Был утверждён совместный план по ремонту жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, в который вошли 82 объекта подшефного города Снежное в ДНР. Большая часть работ уже выполнена: восстановлены 3 школы, 2 медицинских учреждения, 13 котельных, 5 тепловых пунктов и объектов теплоснабжения, 40 объектов водоснабжения и канализации, 6 многоквартирных домов, 4 дороги протяжённостью более 5 километров. В порядок приведены детско-юношеская спортивная школа и музей.