«Единая Россия» предложила ввести дополнительные механизмы защиты прав дольщиков

167

«Единая Россия» вместе с Минстроем и Фондом развития территорий будет контролировать исполнение регионами дорожных карт по проблемным объектам, чтобы не допустить срыва поручения Президента о решении проблемы обманутых дольщиков к концу 2023 года, сообщил руководитель рабочей группы партии по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, законодательные решения «Единой России» уже помогли обеспечить полную защиту средств граждан при долевом строительстве. Количество обращений, связанных с незаконными действиями застройщиков и недостроями, неуклонно сокращается. Если за 2021 год оно составляло почти 6 тысяч, то за первое полугодие 2022 года – всего 1,8 тысячи.

«Мы постоянно получаем обратную связь и оперативно реагируем на новые попытки неисполнения своих обязательств застройщиками. Итоги – это в том числе 22 новых уголовных дела, 4 уголовных дела, возбуждённых по вновь открывшимся обстоятельствам. Нам удалось предотвратить присвоение 463 квартир аффилированными компаниями, предотвратив ущерб бюджету свыше чем на 1,5 млрд рублей», - сказал Александр Якубовский на заседании рабочей группы по защите прав дольщиков.

По его словам, сейчас большое количество обращений связаны с поиском компаний-оценщиков, которые выносят решения о признании объекта долгостроем.

«Для ускорения принятия решений по проблемным объектам и восстановления прав граждан целесообразно передать право на проведение процедуры оценки строительной готовности проблемных объектов Фонду развития территорий», — считает Александр Якубовский.

Также он рассказал, что рабочая группа «Единой России» получила ряд обращений о мошенничестве при приобретении квартир по договору переуступки права требования. В этой сфере требуется дополнительное законодательное регулирование, чтобы деньги граждан были надежно защищены.

«Такая ситуация сейчас нами проверяется в одном из южных регионов, все материалы мы направим в Генпрокуратуру. Но считаем, что необходимо распространить запрет на привлечение любым опосредованным способом средств у физических лиц по договорам уступки — только через Росреестр, с полным контролем и ответственностью за невыполненные обязательства по пополнению счетов эскроу. Президент позавчера на Госсовете акцентировал внимание на обеспечении безопасности средств граждан, и такие лазейки нам необходимо оперативно закрывать», — подчеркнул депутат.

Он также рассказал, что «Единая Россия» уже разработала и внесла законопроект для более быстрого решения прав обманутых дольщиков. Он наделяет Фонд развития территорий правом изменять решение по достройке объекта на выплату компенсаций в том случае, если достроить объект невозможно в связи с законодательными ограничениями. Выплата возмещений позволит напрямую направлять средства обманутым дольщикам.

В свою очередь, замминистра строительства Никита Стасишин подчеркнул, что «Единая Россия» с 2014 года занимается решением вопросов с недостроями предметно по каждому региону.

«Наибольшее количество проблемных объектов в рамках дорожной карты в Московской, Ленинградской областях, Краснодарском и Красноярском краях, Башкирии. Люди должны понимать сроки, когда они получат компенсацию или квартиры. Наша главная задача, чтобы люди получили своё жильё там, где они его ждут. А там, где невозможно достроить, получили достойную компенсацию по рыночной цене, чтобы они могли потом в другом месте приобрести жильё и улучшить жилищные условия», - сказал Никита Стасишин.

Заместитель генерального директора Фонда развития территорий Наталья Люсикова отметила, что Фонд передаст «Единой России» информацию по регионам, где есть отставание в выполнении дорожных карт, для организации депутатского контроля. Она также поддержала инициативу «Единой России» о передаче Фонду права на проведение оценки строительной готовности проблемных объектов.

«Мы надеемся, что в эту сессию эти нормы будут приняты. Как минимум по 200 объектам это даст возможность восстановить права граждан. Большое спасибо, что «Единая Россия» этой темой занимается и активно нам помогает», - сказала Наталья Люсикова.

В заключение Александр Якубовский отметил успешный опыт ряда регионов в решении проблем обманутых дольщиков. В частности, в Ярославской и Иркутской областях.

«Мы продолжим работу с Ассоциацией юристов России по анализу обращений от граждан, которые стали жертвами недобросовестных застройщиков, а также выезды в регионы для знакомства с успешными практиками выполнения поручения Президента и решения проблемы обманутых дольщиков. Ближайший выезд запланирован в Ярославскую область, где успешно применяется механизм компенсаций гражданам.

Уверен, эффективные практики могут быть тиражированы, чтобы не допустить срывов сроков восстановления прав граждан», - заключил глава рабочей группы по защите прав дольщиков.

В Самарской области вопрос восстановления прав обманутых дольщиков в регионе считается одним из приоритетных и находится на личном контроле губернатора Самарской области, секретаря самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. В настоящее время в Едином реестре проблемных объектов числится 27 домов. По семи объектам принято решение о денежных выплатах пострадавшим участникам долевого строительства. Кроме того, региональный Минстрой подтвердил намерение исключить из ЕРПО еще 15 проблемных объектов. Ранее из Единого реестра проблемных объектов были исключены еще четыре объекта, по которым гражданам были осуществлены денежные выплаты, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"