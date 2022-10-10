Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские детские лагеря помогут отремонтировать из федерального бюджета
Самарские детские лагеря помогут отремонтировать из федерального бюджета
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
В Тольятти вынесен приговор злостному нарушителю ПДД
В Тольятти вынесен приговор злостному нарушителю ПДД
«АвтоВАЗ» допустил изменение производственного плана на 2023 год
«АвтоВАЗ» допустил изменение производственного плана на 2023 год
Врачи Клиник СамГМУ провели сложную операцию по установке эндопротеза
Врачи Клиник СамГМУ провели сложную операцию по установке эндопротеза
В Борском водитель сбил пешехода
В Борском водитель сбил пешехода
ОДК-Кузнецов открыл турникеты для семей работников предприятия
ОДК-Кузнецов открыл турникеты для семей работников предприятия
В работе Telegram в России произошел сбой
В работе Telegram в России произошел сбой
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.25
1
EUR 59.98
1.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Концерт «Музыкальные путешествия по Европе: Италия» пройдет в самарской кирхе
Более 300 туристов отправились в познавательное путешествие из Самары в Волгоград
В Самарском кадетском корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» предложила организовать для детей мобилизованных бесплатный отдых в лагерях в осенние каникулы

10 октября 2022 11:50
225
«Единая Россия» предложила организовать для детей мобилизованных бесплатный отдых в лагерях в осенние каникулы
Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак поручил секретарям региональных отделений «Единой России», главам муниципалитетов обеспечить возможность такого отдыха.
 

Практика предоставления бесплатных путевок в лагеря или компенсации затрат, если родители купили путевки самостоятельно, есть для малоимущих семей. Ее можно и нужно распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих, подчеркнул Андрей Турчак. 

«Помимо непосредственной помощи с экипировкой и подготовкой к участию в СВО наших ребят, адресной помощи их семьям по самым разным вопросам, которую сегодня оказывают отделения «Единой России» во всех регионах, мы можем оказать поддержку нашим бойцам, организовав отдых для их детей в лагерях», — сказал он.

В 63-регионе особое внимание в летнюю кампанию уделено детям военнослужащих, принимающих участие в специальной операции на Украине. 70 детей оздоровлено на базе лагеря "Жигулевский Артек" в Ставропольском районе и 12 детей - в военно-историческом лагере "Страна героев". Этот опыт вполне можно распространить и на каникулярное время школьников - и осенью, и зимой, уверены в Самарском региональном отделении партии «Единая Россия».

Напомним, что в Самарской области летом 2022 года более 19,3 тысячи детей оздоровились по государственной программе "Развитие социальной защиты населения", в 2021 году - 18 576 детей), в том числе бесплатно получить путевки смогли 7 373 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Целью нового спортивного партийного проекта является популяризация и развитие самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.
07 октября 2022, 19:40
«Za самбо!»: при поддержке «Единой России» в Самарской области прошли мастер-классы и тренировки по самбо
Целью нового спортивного партийного проекта является популяризация и развитие самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры. Политика
859
Капсула с землей Донбасса заняла почетное место в школьном музее села Борское
30 сентября 2022, 12:43
Капсула с землей Донбасса заняла почетное место в школьном музее села Борское
Ценный экспонат с мемориала Саур-Могила в ДНР в музей школы № 2 имени Героя Российской Федерации П.Н. Немцова передали депутаты фракции «Единой России» в... Политика
754
Алина прибыла в самарский регион из Харьковской области буквально накануне родов.
29 сентября 2022, 14:56
Самарские единороссы поздравили с рождением сына семью переселенцев из Харьковской области
Алина прибыла в самарский регион из Харьковской области буквально накануне родов. Политика
1063
В центре внимания
На региональном уровне будут приняты дополнительные меры поддержки мобилизованных.
7 октября 2022  20:04
Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части на территории региона
924
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
7 октября 2022  13:13
В Самаре ограничат движение транспорта на перекрестке в границах улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой
1069
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
7 октября 2022  09:57
Управление Росреестра по Самарской области проведет бесплатные дополнительные консультации для пожилых людей
3726
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
7 октября 2022  09:50
Три компании из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года»
588
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
810
Весь список