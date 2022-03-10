«Единая Россия» предложила новые меры поддержки граждан и экономики в условиях санкций

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Партия организовала сбор предложений из регионов и передаст их в Правительство.

Предложения «Единой России» по обеспечению социально-экономической стабильности на оперативном совещании 9 марта представили координаторы направлений народной программы партии. Они уже начали проработку инициатив с представителями министерств. Некоторые были одобрены в Правительстве при подготовке второго пакета мер поддержки экономики и граждан в условиях санкций, сообщил первый вице-спикер Госдумы, который представляет «Единую Россию» в оперштабе Правительства РФ, Александр Жуков.

В частности, речь идет об освобождении граждан от уплаты подоходного налога по вкладам, поддержке авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Также одобрение получил законопроект, который станет первым шагом к национализации имущества иностранных компаний, покидающих российский рынок – с этим предложением ранее выступила «Единая Россия».

Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.

«В числе мер поддержки - разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора. Это позволит в короткие сроки возместить рынок лекарств, которые ранее доставлялись из стран ЕС», - пояснил Александр Жуков.

Также «Единая Россия» предложила расширить меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей. В первую очередь, речь идет о контроле за ростом цен на продовольствие и наценками торговых сетей на ряд продуктов, а также за расходованием средств на проведение весенних полевых работ. Партия добилась выделения средств на посевную в полном объеме – 25 млрд рублей.

Чтобы упростить работу сельхозпроизводителям, «Единая Россия» предлагает ввести для них мораторий на проведение проверок и обеспечить льготными кредитами. Помимо этого, важно проработать вопросы льготных тарифов на перевозки, ГСМ и удобрения. Дополнительной поддержки требуют хлебопекарная и молочная промышленность.

Отдельно участники совещания остановились на мерах социальной поддержки граждан. Как подчеркнула глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, нужно изменить приоритизацию положений народной программы, уточнить некоторые пункты с учетом новых вызовов.

«В приоритетном порядке – вопрос повышения оплаты труда учителей, врачей, работников бюджетной сферы. Принять новую редакцию закона о занятости, которая создаст дополнительные возможности трудоустройства на всей территории России. Важно расширять меры соцподдержки малообеспеченных семей, принять поэтапный план поддержки инфраструктуры детского отдыха», - отметила она.

Помимо обеспечения занятости, «Единая Россия» разработала меры поддержки рынка труда. Как сообщил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, речь идет, в том числе, о предоставлении зарплатных кредитов – при условии перепрофилирования организации и сохранения рабочих мест для погашения кредита за счет государства.

Также будет рассмотрен вопрос организации переобучения не только безработных, но и сотрудников предприятий, которые будут менять технологии выпуска продукции.

«Становятся актуальными задачи, которые мы ставили до начала экономической войны. В том числе – поднятие нижней планки пособия по безработице. Этот вопрос крайне целесообразно рассмотреть», - подчеркнул он.

В ходе обсуждения были представлены и меры поддержки по другим направлениям. Например, в сфере ЖКХ речь идет об ограничении роста тарифов и отмене ряда штрафов для жителей, поддержке спроса в строительной отрасти и регулировании цен в ней. Шла речь и о поддержке образования, науки, экологии.

Также «Единая Россия» проработает с Правительством вопрос регулирования цен на ряд товаров. В том числе на продукты питания, детские товары, медикаменты, строительные материалы, бытовую химию, зоотовары и тд.

Секретарь Самарского реготделения Партии «Единая Россия», глава региона Дмитрий Азаров отметил, что работа партии по контролю цен очень важна. Сегодня рост стоимости многих товаров, среди которых предметы первой необходимости, стройматериалы, связан не с объективными причинами, а исключительно с желанием сыграть на тревожном состоянии людей.

«Я считаю, что на данном этапе уместно решение о госрегулировании цен на отдельные категории продуктов питания, товары первой необходимости. Уверен, что такое решение нужно принимать и по основным строительным материалам», - выразил свое мнение Дмитрий Азаров, отметив, что такая мера как госрегулирование позволит успокоить ситуацию на рынке в кратчайшие сроки.

«Работа, которая ведется сегодня, это первоочередные меры. Санкции ужесточаются. Это экономическая война. И меры, которые предпринимаются, исходят из реальной ситуации», - подчеркнул в заключение Александр Жуков.