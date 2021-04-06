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«Единая Россия» предлагает ввести единые меры поддержки многодетных семей по всей стране

6 апреля 2021 17:06
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Для этого нужно установить общий стандарт льгот и выдавать единое удостоверение, считают в партии.

Одной из главных проблем, с которой сегодня сталкиваются многодетные семьи, является необходимость подтверждать свой статус для получения льгот. Такая ситуация возникает, в том числе, при переезде в другой регион. В этой связи «Единая Россия» предлагает установить федеральный статус многодетных – он может подтверждаться удостоверением, действительным на территории всей страны, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

 Кроме того, сейчас ситуация с объемом и содержанием помощи этой категории граждан существенно различается от региона к региону. Например, в половине субъектов РФ предусмотрен бесплатный проезд для детей из многодетных семей на городском общественном транспорте, но в других такая льгота отсутствует.

«Это создает неравные условия. В этой связи необходим единый гарантированный стандарт поддержки, независимо от региона проживания», - уверен Андрей Турчак.

Нужны и единые критерии отнесения семьи к многодетным – их надо прописать в федеральном законе, предлагают в партии. Эту позицию разделяет и уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, документ станет частью комплекса мер по поддержке этой категории граждан.

«Принимаемые сегодня меры достаточно фрагментарны. Определение критериев отнесения семьи к категории многодетных, назначение мер социальной поддержки и иной помощи отдано на откуп регионам. Это лишает возможности к системному подходу в этом вопросе. Конечно, это неприемлемо», - считает Анна Кузнецова.

Важную роль в предоставлении мер поддержки многодетным играет и фактор улучшения жилищных условий. Этому может способствовать снижение первоначального взноса по «Семейной ипотеке» до 10%, уверен руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр  Якубовский. 

«Также необходимо распространить действие программы и на вторичный рынок, если речь идет о сельских поселениях и небольших городах с населением до 50 тысяч человек», – предложил он.

При этом единственное жилье многодетных необходимо защитить от взыскания за долги. В этой связи «Единая Россия» обратится к Центробанку с предложением рекомендовать банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам до 2022 года не забирать такое жилье.

Действенной мерой поддержки многодетных может стать льготное автокредитование – особенно для семей, где более трех детей, считают в партии. Участники дискуссии предложили расширить госпрограмму «Семейный автомобиль» для многодетных – снизить процентную ставку по кредиту или вовсе сделать его беспроцентным. А для семей, где воспитываются шесть и более детей – продумать льготные условия на приобретение микроавтобусов.

Председатель комитета по здравоохранению, демографии и соцполитике Самарской Губдумы Марина Сидухина рассказала, что не первый год обсуждается создание унифицированного удостоверения многодетной семьи, который станет основой единого подхода во всех субъектах РФ.

«Должен существовать некий стандарт благополучия семьи, который будет определять необходимый набор мер соцподдержки. Подобный документ будет востребован для покупки льготных билетов и получения социальных услуг», - поясняет Сидухина.

«В Самарской области при рождении двойняшек или третьего последующего ребенка, существует региональная доплата - семейный капитал.  Все многодетные семьи губернии могут рассчитывать на компенсацию в 50 % при оплате ЖКУ и двойную компенсацию при оплате питания школьников.

Ранее фракция «Единая Россия» поддержала предложение по продлению статуса многодетной семьи, пока ребенку, получающему высшее образование, не исполнится 23 года. Сейчас проходит подготовительный этап этой инициативы».

Напомним, 6 апреля на площадке «Единой России» состоялось широкое экспертное обсуждение мер поддержки многодетных семей. В нем приняли участие руководство партии, представители профильного министерства, активисты региональных отделений и эксперты. Участники дискуссии выступили с инициативами по изменению федерального законодательства и расширению действующих программ поддержки семей с детьми. Партия доработает их и направит в Правительство, передает пресс-служба Самарского реготделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского реготделения Партии "ЕР"

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