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«Единая Россия» поможет подготовить план по поддержке экономики в условиях санкций

3 марта 2022 09:28
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«Единая Россия» поможет подготовить план по поддержке экономики в условиях санкций

 Также партия переформатирует народную программу под антикризисные задачи.

 «Единая Россия» принимает самое активное участие в подготовке плана по поддержке экономики, граждан и бизнеса в условиях санкций вместе с Правительством. Для работы над пакетом мер создана правительственная комиссия, куда вошли представители партии – первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв. 

«Мы столкнулись с беспрецедентной экономической агрессией Запада на нашу страну. Сейчас важно незамедлительно развернуть весь потенциал нашей экономики на защиту системообразующих отраслей, наших предприятий. В первую очередь акцент нужно сделать на субъектах малого и среднего бизнеса», - отметил секретарь Генсовета «Единой России»  Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета партии.

Он подчеркнул, что решения будут приниматься максимально оперативно и точно, без бюрократических проволочек. При этом участие представителей «Единой России» в оперативном штабе Правительства позволит переформатировать народную программу партии в соответствии с новыми задачами.

«В режиме регулярной обратной связи обмениваться мнениями и дополнять план», - подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь, Александр Жуков сообщил, что специалисты «Единой России» получают информацию, которая необходима для выработки неотложных мер, непосредственно с мест. 

«Дополнительно нужно поддержать бизнес в импортозамещении. Поддержать компании, которые попадают под санкции. И помочь тысячам наших граждан, которые работают в этих компаниях, чтобы сохранить рабочие места. Все обязательства – в первую очередь социальные – должны выполняться в первоочередном порядке», - отметил он.

Александр Жуков также сообщил, что первые законопроекты по поддержке экономики будут рассмотрены уже 4 марта. Они помогут создать предпринимателям максимально благоприятные условия и сократить избыточные административные требования.

Правительственные законопроекты разрешат оперативное использование дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета на обеспечение различных мероприятий по предотвращению ухудшения экономической ситуации – в том числе и возможности Правительства принимать такие решения, как увеличение пенсий; дадут возможность оперативно направлять оперативные доходы в бюджет и оттуда финансировать все необходимые мероприятия; упростят процедуры приобретения необходимых лекарств и оказания различных видов социальной помощи, лицензионных процедур для закупок. А также помогут защитить права российских граждан, которые проходили обучение за рубежом.

На заседании штаба по повышению устойчивости региональной экономики губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров отметил, что наша страна столкнулась с несправедливыми санкциями, и в этих условиях от нас многое зависит по поддержанию стабильной работы экономики региона.

Он напомнил, что в последние годы большое внимание было уделено поддержке системообразующих предприятий, в перечень которых входит 249 организаций, развитию предпринимательства, улучшению инвестиционного климата.

Только в прошлом году в Самарской области было открыто 25 новых производств. А всего начиная с 2018 года в регионе запущено 75 крупных инвестиционных проектов, 66 из которых - в производственной сфере. Эффективность экономической политики подтверждается ведущими международными рейтинговыми агентствами и высокими результатами региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата АСИ, где Самарская область поднялась с 65-го до 8-го места.

Всё это дало свои результаты. В прошлом году фактически был восстановлен допандемийный уровень развития экономики. В современных реалиях, когда экономика страны, в том числе Самарской области, столкнулась с новыми вызовами, необходимо ещё раз оценить ситуацию, провести коррекцию стратегических планов и выработать ряд решений, уверен Дмитрий Азаров.

 

Теги: Единая Россия

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