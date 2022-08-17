«Единая Россия» помогла подготовить уже более 50 тысяч школьников к 1 сентября в рамках акции «Собери ребёнка в школу»

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Ежегодно в рамках акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» помощь получают более 160 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по всей стране, сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

«Акция «Собери ребёнка в школу» стала партийной традицией. Мы собираем и выдаем канцелярию, наборы для творчества, рюкзаки. В Воронежской области наряду с рюкзаками с канцтоварами для детей приобретают школьную и спортивную форму. В Ямало-Ненецком региональном отделении «Единой России» школьные принадлежности передадут в том числе детям-инвалидам, ребятам, которые находятся в социально опасном положении, и тем, кто остался без попечения родителей», — отметила она.

В акции «Единой России» принимают участие депутаты, представители бизнеса, неравнодушные граждане и сами учащиеся. Сбор школьных принадлежностей проходит в общественных приёмных партии, её региональных и местных отделениях, волонтёрских центрах — таких пунктов приёма в регионах открыто более 4 тысяч.

В этом году наборы к 1 сентября «Единая Россия» передаёт детям в ПВР, на Донбасс и освобождённые территории. Их можно получить в гуманитарных центрах партии. Также их привозят семьям на дом волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты».

Например, комплекты для школьников Мариуполя доставили от Тульского отделения «Единой России», для детей Лутугинского района ЛНР — от Ульяновского. Помощь от Ставропольского отделения «Единой России» поступила школьникам Антрацита в ЛНР. Самарское отделение партии отправило фуры с грузом к новому учебному году для школьников города Снежное в ДНР. В машинах с гуманитарным грузом — комплекты компьютерной техники и интерактивные доски, канцелярские и школьные принадлежности.

«В Волчанском и Купянском гуманитарных центрах «Единой России» в Харьковской области в рамках акции «Собери ребёнка в школу» работают отделы, где можно получить канцелярские товары для нового учебного года. Мы раздали уже более 4 тысяч таких наборов и сейчас акция в самом разгаре», — сообщил депутат Госдумы Артём Туров, курирующий гуманитарную миссию «Единой России» в Харьковской области.

Также школьные комплекты от «Единой России» получат дети погибших военных.

«В Самарской области ожидается рекордное количество первоклассников -15 тысяч, из них около тысячи детей из многодетных и малообеспеченных семей. Для них во всех 45 местных отделениях партии идет сбор школьных принадлежностей и канцтоваров, рюкзаков, школьной формы. Активное участие в акции принимают депутаты Госдумы, Самарской губернской думы, актив местных отделений партии, актив «Молодой Гвардии», общественные приемные «Единой России».

Буквально на днях специальный гуманитарный конвой отправлен из Самарской области на Донбасс. Для школьников города Снежное в ДНР в рамках акции «Собери ребенка в школу» подготовлены 390 школьных рюкзаков, в которых собрано все самое необходимое к началу учебного года Для образовательных учреждений Снежного направлены 40 полных комплектов компьютерной техники и интерактивные доски.», - отметил координатор волонтерского центра Партии «Единая Россия» в Самарской области Антон Родионов.

Напомним, старт акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» в этом году был дан 27 июня в Краснодоне в ЛНР, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"