«Единая Россия» подготовила изменения в народную программу

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В народную программу «Единой России» подготовлено 80 новых предложений. Они касаются образования, здравоохранения, строительства и ЖКХ, а также всех направлений помощи народным республикам Донбасса и освобожденным территориям. Их обсудили на заседании рабочей группы по подготовке изменений в народную программу «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму.

Все положения документа должны быть реализованы на территории народных республик, сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, открывая заседание. А помощь Донбассу должна стать отдельным разделом документа - это касается и социальной помощи, и гуманитарной миссии, которую «Единая Россия» реализует с первых дней СВО.

«Референдум пройдёт, и ни для кого сомнений быть не должно: эти территории - регионы РФ. И они имеют право быть включёнными в народную программу «Единой России», - подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета также отметил, что каждый новый элемент народной программы должен получить подтверждение в бюджете на 2023-2025 годы. Это задача для всех координаторов направлений народной программы.

По его словам, с начала действия народной программы «Единой России» построено, введено в эксплуатацию и отремонтировано более 2 тысяч объектов социальной инфраструктуры. Принято более 100 нормативно-правовых актов во исполнение народной программы, более 30 федеральных законов.

В свою очередь руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что для контроля за ходом работ на объектах по народной программе действует проект «Партийный десант». В его рамках проверено более 4 тысяч объектов, а в общественные штабы вошли 20 тысяч человек – депутаты всех уровней и общественники.

«Они проверяют качество работ, проведение гарантийных мероприятий. Количество людей, которых мы привлекаем к контролю за объектами по народной программе «Единой России», будет постоянно увеличиваться», – подчеркнул он.

Инициативы в сфере образования, которые должны войти в народную программу, представила координатор направления «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. По её мнению, в документе необходимо закрепить программу капремонта колледжей и техникумов - по аналогии с программой капремонта школ и домов культуры.

Также в народную программу нужно включить работу с педагогами ЛДНР и обеспечение Донбасса литературой на русском языке.

«В рамках акции «Книги - Донбассу» собрано более 550 тысяч книг. 170 тысяч уже доставлено на территории, но на всех встречах педагоги говорят, что книг на русском языке всё ещё недостаточно», - отметила Ольга Казакова.

В свою очередь, глава партийной комиссии по образованию и науке Елена Шмелёва предложила включить капремонт студенческих общежитий в народную программу и дополнить её инициативой по модернизации системы целевого набора студентов в вузы.

Также в народной программе будет предусмотрено обучение в российских образовательных организациях детей, прибывающих на территорию России из ЛДНР, в том числе с учётом необходимости их социокультурной адаптации. Ещё одно предложение – методическая и инфраструктурная поддержка научно-образовательных организаций ДНР и ЛНР, включая помощь в обновлении их материально-технической базы.

«Нам надо по возможности обеспечить все условия, чтобы там продолжалось обучение», - подчеркнула Елена Шмелева.

Новые положения появятся и в блоке здравоохранения народной программы. По мнению координатора направления «Здоровье человека», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, документ должен включить предложения по медпомощи Донбассу и импортозамещению лекарств.

«Необходимо локализовать в России производства лекарственных препаратов и субстанций для них. Особенно это касается списка особо острых препаратов, где мы должны локализовать у себя весь цикл производства. Речь идёт не только о конечном продукте и субстанции, но и оболочке, красителях», - отметил он.

Его поддержал глава комиссии «Единой России» по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он также считает, что постоянным положением народной программы должно стать обеспечение лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По инициативе партии на эти цели в бюджете будет предусмотрено 10 млрд рублей.

Глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова представила ряд социальных инициатив. Она предложила снять возрастные ограничения по программе обеспечения жильём молодых семей, а также – создавать в регионах семейно-ориентированную среду в социальных учреждениях и мультицентры социальной и трудовой интеграции инвалидов.

«Мы предлагаем дополнить народную программу пунктом «Формирование семейно-ориентированной среды в социальных учреждениях». Особое внимание мы сейчас предлагаем сконцентрировать на создании семейно-ориентированной среды в социальных учреждениях, чтобы куда бы не пришла будущая мама, семья с детьми, в том числе с особенностями развития - им было удобно, комфортно, они встретились с профессиональным персоналом», - пояснила Анна Кузнецова.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечит финансирование программы модернизации ЖКХ в бюджете и включит её в народную программу. Партия неоднократно поднимала этот вопрос и работает над его решением с Правительством, Минстроем и регионами, сообщил координатор направления народной программы партии, глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов.

Он отметил, что в народную программу партии также должно быть включено положение о замене лифтов в многоквартирных домах. Кроме того - работы по восстановлению инфраструктуры народных республик и освобожденных территорий.

Все озвученные инициативы будут проанализированы с точки зрения финансового обеспечения. Также будут актуализированы существующие положения документа. Детально проработанные изменения подготовят для доклада Председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву.

«340 тысяч предложений от 205 тысяч жителей региона вошли в Народную программу партии. Депутат фракции «Единой России» в региональном парламенте держат на контроле все социально-значимые объекты, их в нашем регионе более 6 тысяч: школы, детские сады, дома культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы, почтовые и поликлинические отделения. За каждым объектом Народной Программы закреплены депутаты разных уровней. Созданные общественные советы в рамках партийных проектов активно работают на объектах и позволяют контролировать сроки и качество работ, опираясь на пожелания жителей Самарской области.

До конца года будет завершен капремонт 22 школ. В 2022 году уже благоустроены и реконструированы 318 дворовых территорий и 141 общественное пространство, и это тоже - под постоянным прицелом неравнодушных жителей, общественности и депутатского корпуса», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

Напомним, народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).

В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объёме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей — на строительство новых школ, 91,6 млрд рублей — на капитальный ремонт школ, 34,6 млрд рублей — на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей — на создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей — на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд рублей — на модернизацию почтовых отделений, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"