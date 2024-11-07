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«Единая Россия» перезагружает работу института сторонников партии

7 ноября 2024 13:06
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«Единая Россия» перезагружает работу института сторонников партии
На площадке Центрального исполкома состоялся двухдневный семинар-совещание для представителей региональных советов сторонников из всех регионов.
 

Предметом обсуждения стала система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами «Единой России», функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях. Институт сторонников принципиально важен для партии, подчеркнул врио секретаря Генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании семинара.

«Сегодня (согласно Уставу партии – прим. ред.) все, кто хотят вступить в «Единую Россию», должны пройти через институт сторонников. Поэтому здесь находятся люди, разделяющие наши позиции. Мы поставили задачу сделать перезагрузку. Чтобы вы понимали, какие задачи стоят, что необходимо делать «на земле», – сказал он.

Врио секретаря Генсовета обозначил ключевые задачи института сторонников «Единой России». Помимо электоральной работы, это поддержка участников СВО и членов их семей. В том числе – на законодательном уровне.

«Единая Россия» – самая многочисленная фракция в Госдуме. Во всём, что касается вопросов СВО, она выступает инициатором. Главное – когда инициативы идут «с земли», в том числе, от сторонников, – поддержать, провести законопроект, чтобы решения превратились в нормы обязательного действия», – подчеркнул Владимир Якушев.

Ещё один приоритет для «Единой России» и её институтов – развитие экономики страны.

«Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию. Оно заставляет нас находить неординарные решения, что мы и делаем», – отметил врио секретаря Генсовета партии.

Владимир Якушев подчеркнул также, что «Единая Россия» будет максимально поддерживать интерес некоммерческих организаций к институту сторонников и к партии. В том числе, через развитие Центра поддержки гражданских инициатив при Центральном совете сторонников и помощь в участии в грантовых проектах.

Помимо этого, врио секретаря Генсовета поддержал ряд инициатив сторонников партии. В частности, речь шла о формировании передвижных мастерских по протезированию, чтобы ускорить установку протезов бойцам.

Владимир Якушев одобрил предложение спортивной реабилитации для помощи участникам СВО по обучению сельских учителей физкультуры и оснащению ФАПов специальным оборудованием для этих целей. Также он поддержал инициативы по развитию школьного курса «Основы безопасности и защита Родины».

«Будем дальше работать с Министерством просвещения по этой теме», – уточнил Владимир Якушев.

Участники семинара затронули тему сокращения периода нахождения в сторонниках «Единой России» для получения членства в партии. Сейчас он составляет полгода и других критериев отбора нет.

«Должен быть чек-лист или стандарт. Не должно быть так, что человек заявление написал, 6 месяцев пробыл сторонником и потом просто получил право вступить в партию», – подчеркнул Владимир Якушев.

Он также напомнил, что ранее аналогичные встречи состоялись с первичными отделениями «Единой России» и руководителями региональных исполкомов партии.

«Мы начали подготовку к большой федеральной кампании-2026. Обсуждали те идеологические вызовы, которые сегодня стоят перед нами. Коснулись многих технических вопросов: чего не хватает в работе, что необходимо усовершенствовать, как перезагрузить и синхронизировать нашу партийную инфраструктуру», – сказал Владимир Якушев.

Участие в семинаре-совещании от Самарской области принял председатель Регионального Совета сторонников партии «Единая Россия», руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в регионе Сергей Андриянов.

«Это действительно незабываемый опыт, открывающий новые горизонты и возможности для взаимодействия и обмена мнениями с единомышленниками. В свою очередь, мы проведём перезагрузку местных штабов сторонников и целенаправленно подойдём к формированию нашей новой команды. Приоритетами в нашей деятельности останется поддержка участников СВО и их семей. Работа с НКО будет продолжена, поскольку крайне важно взаимодействовать и поддерживать идеи общественных организаций и сторонников Партии», - резюмировал Андриянов.

Отметим, что  Сергей Васильевич стал членом партии и получил  партийный билет из рук   врио секретаря Генерального совета Владимира Якушева.

«Это решение имеет для меня большое значение. Уверен, что совместными усилиями мы сможем внести весомый вклад в дальнейшее развитие нашей Самарской области , поддерживая идеи, направленные на улучшение жизни граждан и прогресс в обществе. Благодарю всех, кто поддерживает меня на этом пути», - подчеркнул председатель Самарского Регионального совета сторонников партии «Единая Россия».

Теги: Единая Россия

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