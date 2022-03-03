«Единая Россия» переориентирует работу волонтеров на территорию Донецка и Луганска

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Их задача – помочь жителям народных республик как можно скорее вернуться к мирной жизни.

Помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик является одним из главных направлений волонтерской работы «Единой России» в условиях проведения операции на Украине, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета партии.

«Необходимо помогать Донбассу не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры. Наши волонтеры с первых дней встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в ПВР, которые были развернуты в 15 российских регионах. Ребята занимаются распределением гуманитарной помощи. Хочу еще раз всем, кто участвует в этой работе, сказать огромное спасибо», - сказал он.

Андрей Турчак напомнил, что накануне на Донбасс направилась первая бригада врачей для оказания медпомощи местным жителям.

«В ближайшие дни сформируем несколько таких групп, в число которых войдут наши депутаты-медики и другие гражданские специалисты. Они будут оказывать медицинскую помощь не на передовой, а заниматься работой в республиканских больницах», - добавил Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на работе «Единой России» по поддержке людей и бизнеса в условиях санкций. Для минимизации последствий агрессивной экономической политики Запада в отношении нашей страны будет развернут весь потенциал системообразующих отраслей. К работе над пакетом мер в составе правительственной комиссии привлечены представители партии - вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.

Также в соответствии с новыми задачами будет переформатирована народная программа «Единой России».

«В первую очередь акцент нужно сделать на субъектах малого и среднего бизнеса. Прошу максимально эффективно коммуникации выстроить по работе над правительственными законопроектами. Центральный исполком «Единой Росси» окажет нашим коллегам всевозможное содействие», - подчеркнул Андрей Турчак.

Напомним, «Единая Россия» в первого дня оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. 800 тонн собранной партией гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Около 500 тонн распределяют в соответствии с потребностями еще 400 ПВР. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в регионы, где расположены ПВР, ежедневно. В них продукты питания, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, техника – все, что требуется для жизнеобеспечения людей. Помимо этого, региональные отделения «Единой России» закупают игрушки, творческие материалы и книги для детей.

Самарские единороссы одними из первых отправили гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, лично сопровождали 20 тонн гуманитарного груза до Ростова-на-Дону. 25 февраля в регион прибыли 266 вынужденных переселенцев. В детском лагере «Космос-2» разместили 107 переселенцев, из которых 45 детей, а на базе отдыха «Дубки» сейчас живут 152 человека, из которых 84 ребёнка.

Депутаты привезли бытовую технику, продукты, предметы первой необходимости, пообщались с людьми, выяснили, чем ещё нужно помочь. Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина подчеркнула: «Это не разовая помощь, это будет постоянное сопровождение людей столько, сколько потребуется. Все ПВР находятся под депутатским патронажем. Вместе с волонтерами отрабатываем все задачи, чтобы создать максимально комфортные условия людям, которые приехали в наш регион».

Волонтеры уже рассказали ребятам из Донбасса об истории Самарской области и готовят развлекательную программу к Масленице.

Кроме того, «Единая Россия» отправила первый отряд врачей в ЛНР для оказания медпомощи жителям, в ближайшее время на Донбасс прибудет бригада детских специалистов. Партия также направит волонтеров для оказания гуманитарной помощи Донецку и Луганску, поддержки служб жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства в том, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру.

Также партия решает вопрос лекарственного обеспечения и беженцев, и жителей республик. Уже были доставлены более 30 коробок медикаментов и налажен вопрос организации бесперебойных поставок медицинских препаратов.