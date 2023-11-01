«Единая Россия» организует мероприятия ко Дню народного единства по всей стране

В штабах общественной поддержки «Единой России», которые открыты в 28 регионах, в преддверие 4 ноября стартовала акция «Россия – единая семья». Активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов и направляют их друг другу. Все подарки - местного производства, отражают национальный колорит и региональные традиции.

Из штаба общественной поддержки в Ханты-Мансийске в ЛНР и Республику Хакасия отправили наборы с местными сладостями и сувенирами: шоколадом с ягелем, ягодным мармеладом, шишками, конфитюром из брусники, пастилой из местных дикоросов.

На площадках штабов также пройдут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, кинопросмотры, этнопоказы, «Фестиваль культуры народов России», фотовыставки, объединяющие достижения в регионах и стране за последние годы: от проведения зимних Олимпийских игр до воссоединения Республики Крым и Севастополя, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с большой Россией.

В Московской области активисты и сторонники «Единой России» в День народного единства приготовят традиционные блюда национальных кухонь. В Богородском их передадут в военный госпиталь, где проходят реабилитацию бойцы СВО, в Луховицах угощения для детей развезут в центры социальной помощи.

В Иваново реготделение «Единой России» организует второй спортивный фестиваль «Кубок мужества и доблести», посвящённый памяти участников СВО. Участие в соревнованиях по карате примут 300 юных спортсменов из 11 регионов. Спортивные соревнования, фестивали ГТО и массовые зарядки проведут в ДНР, Кабардино-Балкарии, Башкортостане, Тамбовской и Липецкой областях.

В Анапе при поддержке местного отделения «Единой России» состоится молодёжный фестиваль «Дружба народов» с концертной программой и спортивный фестиваль ГТО «Одна страна - одна команда».

Из Краснодарского края активисты «Единой России» отправят в зону СВО почти 200 тонн гуманитарной помощи и навестят находящихся на лечении бойцов в Новороссийском военном госпитале. В Донецке участникам СВО передадут посылки со средствами первой необходимости и одеждой. Акция охватит и другие населённые пункты: Шахтерск, Макеевку, Харцызск, Докучаевск и Снежное.

Волонтёры «Единой России» из Тульской области посетят Левобережный район Мариуполя, шефство над которым взял регион. Тульские активисты с местными молодогвардейцами доставят в школу искусств №3 Мариуполя мольберты, краски. Волонтёры посетят детский сад, восстановленный строителями из Тулы, передадут воспитанникам сладкие подарки и детские книги на русском языке, собранные в ходе партийной акции «Книги – Донбассу». А также навестят многодетные семьи и передадут им более 100 кг сладостей.

Концерты и поздравления участников СВО пройдут в госпиталях в Москве, Курской и Калининградской областях.

В Пятигорске активисты «Единой России», «Волонтёры-медики» и неравнодушные жители примут участие в акции «Россия – это мы». На тематических мастер-классах они изготовят сухой душ, сушилки для обуви для участников СВО, распишут для детей с ОВЗ пряники.

«Единая Россия», «Молодая Гвардия» и «Волонтёры Победы» развернут 100-метровый флаг России в Нижегородском кремле. В Дебальцево (ДНР) по партпроекту «Историческая память» состоится флешмоб. Его участники сделают флаг ДНР, который затем преобразится во флаг Российской Федерации. Патриотические флешмобы партия организует в Воронежской, Омской, Амурской и Оренбургской областях.

Автопробеги пройдут в Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке.

На центральных площадях и улицах Херсонской, Курской, Ростовской, Брянской, Волгоградской, Архангельской, Калининградской, Самарской и других областей партийные активисты будут раздавать ленточки-триколор и рассказывать об истории праздника. В Брянке (ЛНР) и Луганске активисты «Единой России» высадят почти 200 деревьев.

«В Самаре активисты и волонтёры регионального отделения партии устроят экскурсии в Парк Дружбы народов для детей из семей военнослужащих.Участники экскурсии посетят 10 национальных подворий этносов, проживающих на территории Самарской области, на каждом из них ребята смогут познакомиться с обычаями и традициями разных народностей, узнать о национальных костюмах и народных промыслах.

Кроме того, в регионе пройдут квизы, посвящённые российской истории и государственности. Наши волонтёры расскажут о Конституции РФ и её грядущем 30-летии. Победителей ждут памятные подарки, а все участники получат на память ленты триколор.

И ещё в Самаре 4 ноября волонтёры и депутаты «Единой России» станут участниками VII ежегодного легкоатлетического забега «В беге мы едины»», - рассказал координатор волонтёрского центра партии, руководитель Штаба «Молодой Гвардии Единой России» в Самарской области Антон Родионов.