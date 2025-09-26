«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения

Заместитель секретаря Самарского регионального отделения «Единой России», первый вице-губернатор Александр Фетисов провел расширенное заседание Президиума регионального политсовета.
Согласно уставу «Единой России», тайным голосованием на альтернативной основе Президиум выбрал тех, кто, по мнению однопартийцев, достоин возглавить Самарскую городскую Думу и депутатское объединение партии в ней.
Единогласно на должность председателя Думы была избрана кандидатура члена Президиума регионального политсовета Сергея Владимировича Рязанова, на должность руководителя фракции кандидатура участника СВО Евгения Александровича Абрамкина. Теперь решение должен поддержать Президиум Генсовета «Единой России».