Я нашел ошибку
Главные новости:
При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
-0.38
EUR 98.15
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения

26 сентября 2025 13:51
77
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения

Заместитель секретаря Самарского регионального отделения «Единой России», первый вице-губернатор Александр Фетисов провел расширенное заседание Президиума регионального политсовета.

Согласно уставу «Единой России», тайным голосованием на альтернативной основе Президиум выбрал тех, кто, по мнению однопартийцев, достоин возглавить Самарскую городскую Думу и депутатское объединение партии в ней. 

Единогласно на должность председателя Думы была избрана кандидатура члена Президиума регионального политсовета Сергея Владимировича Рязанова, на должность руководителя фракции кандидатура участника СВО Евгения Александровича Абрамкина. Теперь решение должен поддержать Президиум Генсовета «Единой России».

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках конкурса Партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Народный депутат» стартовало голосование за лучшие примеры работы с избирателями.
24 сентября 2025, 12:53
В рамках конкурса Партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Народный депутат» стартовало голосование за лучшие примеры работы с избирателями.
От Самарской области представлено 17 кандидатур. Общество
307
В Самарской области партийный проект «Зелёная экономика» дал старт экологической акции «Сдай батарейку — спаси ёжика».
23 сентября 2025, 10:43
В Самарской области партийный проект «Зелёная экономика» дал старт экологической акции «Сдай батарейку — спаси ёжика»
У акции есть самый настоящий живой талисман — обыкновенный ёж, который теперь обитает в региональном исполкоме «Единой России». Экология
398
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
22 сентября 2025, 13:56
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
В первый день работы XXVII Поволжской агропромышленной выставки в поселке Усть-Кинельский прошло расширенное заседание Общественного совета федерального... Сельское хозяйство
460
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
163
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
205
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
926
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
362
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
321
Весь список