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«Единая Россия» окажет всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса

23 февраля 2022 14:35
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Колонна с гуманитарной помощью от 24 региональных отделений партии уже отправилась из Ростова в распределительный центр, а затем - в пункты временного размещения.

Первый автопоезд привез 800 тонн гуманитарной помощи от «Единой России» в Ростовскую область. До 28 февраля в регион доставят еще 500 тонн предметов первой необходимости для жителей Донецкой и Луганской Народных республик, которых размещают на территории региона. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на ВКС с региональными отделениями «Единой России», которое он провел из Ростовской области. 

Андрей Турчак отметил, что первыми на призыв о помощи откликнулись Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Саратовская, Самарская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, республики Крым, Адыгея, Дагестан, Коми, Кабардино-Балкария, Чечня, Краснодарский и Ставропольский края, город-герой Севастополь. 

«В считанные дни были собраны десятки тысяч коробок с продуктами, сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями. География регионов должна расширяться. Просьба к тем регионам, которые еще не подключились, выйти на связь со штабом в Ростовской области и определить, что необходимо», — сказал секретарь Генсовета. 

Он подчеркнул, что сбор гуманитарной помощи будет продолжаться, чтобы у людей в ПВР не возникало перебоев с продуктами, предметами первой необходимости.

«Работа должна быть постоянной и вестись до тех пор, пока в ПВР остаются люди», — заявил секретарь Генсовета. 

С этой целью необходимо наладить, в том числе, работу волонтеров-психологов, так как люди пребывают в стрессовой ситуации. А также - работу с детьми, подчеркнул Андрей Турчак.

«Больше половины эвакуированных это как раз дети. Их счет идет на тысячи. В шести пунктах временного размещения, расположенных в Ростовской области, волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» уже открыли детские комнаты, подключили аниматоров и волонтеров-педагогов. Эту практику необходимо масштабировать на все регионы, куда будут прибывать дети с Донбасса», — сказал Андрей Турчак.

Также для оказания правовой помощи в каждом регионе, куда прибывают беженцы, на базе общественных приемных «Единой России» будут открыты центры правовой поддержки. Такой центр с 20 февраля работает в Ростове.

Помимо решения правовых вопросов, приемные «Единой России» помогут прибывающим жителям ЛНДР в восстановлении утраченных документов, получении выплат, поиске родственников при размещении в разных ПВР, организации медицинской помощи и обучения детей. Приемные партии вместе с органами власти выработают алгоритмы консультирования и информирования беженцев, сообщила глава комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова.

В свою очередь, врио главы МЧС Александр Чуприян поблагодарил «Единую Россию» за организацию волонтерской помощи беженцам с Донбасса.

«Никогда ни одно ЧС невозможно ликвидировать только федеральными руками. Нам очень важно такое направление, которое вы возглавляете. Спасибо вам большое», - сказал Александр Чуприян.

Самарские единороссы отправили гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев из Донецка и Луганска  уже 21 февраля. 22 февраля в  Ростов из Самары прибыла первая фура вместимостью 20 тонн. В составе гуманитарной помощи - 5 тонн средств гигиены: мыло, гель, шампунь, зубная паста. Около тонны составляют средства индивидуальной защиты: маски, антисептики, перчатки, около 1,5 тонн – продукты питания и кондитерские изделия. В состав груза входят также тепловые пушки, чайники, продукты питания.

В пунктах временного пребывания для жителей ДНР и ЛНР Самарская область готова разместить порядка 1000 человек. Почти половина из них - дети разных возрастов, в том числе младенцы, много пожилых людей. В настоящее время для пунктов временного размещения определены ресурсы баз отдыха разных муниципалитетов: санаторий "Колос" в Кинель-Черкассах, красноярский лагерь "Космос-2", базы отдыха "Дубки" и "Волжанка". Единороссы и представители региональных и муниципальных властей оценили их готовность», - отметил секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия», глава региона Дмитрий Азаров.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Всего в работе с беженцами задействовано более 4 тысяч волонтеров, при этом более полутора тысяч – на территории Ростовской области, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

 

Теги: Единая Россия

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