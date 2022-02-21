«Единая Россия» окажет гуманитарную помощь эвакуированным с Донбасса жителям

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Сводная группа из добровольцев «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и движения «Мы вместе» под руководством замруководителя партийной фракции Игоря Кастюкевича уже приступила к работе в Ростовской области.

Вместе с главой региона и МЧС они определили необходимый объем помощи: это и детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и многое другое, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

«Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область – в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов», - сказал Андрей Турчак.

По его словам, актив «Единой России» в регионах, депутаты всех уровней также будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты.

«Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения – помогают там, где помощь реально необходима», - добавил он.

В самарском регионе сформирован и действует межведомственный штаб по подготовке к приему на территории Самарской области порядка 1 тысячи переселенцев. Глава региона, секретарь Самарского реготделения партии Дмитрий Азаров поднял ряд вопросов организации и сбора необходимого объема помощи эвакуированным людям. В частности, первоочередные потребности для семей с детьми, граждан пожилого возраста Дмитрий Азаров обсудил с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Сопровождают груз и координируют действия волонтеров руководитель фракции «Единой России» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин, депутат Губдумы Дмитрий Холин и председатель «социального» комитета регионального парламента Марина Сидухина.

Волонтерский центр «Единой России» отправит гуманитарную помощь для жителей Донбасса и Луганска утром 21 февраля. В составе гуманитарной помощи -5 тонн средств гигиены: мыло, гель, шампунь, зубная паста. Около тонны составляют средства индивидуальной защиты: маски, антисептики, перчатки. В состав груза входят также тепловые пушки, чайники, продукты питания. Груз прибудет в Ростовскую область 22 февраля.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ». Также депутаты «Единой России» окажут помощь беженцам - парламентарии посетят пункты временного размещения беженцев и окажут людям необходимую поддержку.