«Единая Россия» обратится к Владимиру Путину с предложением обновить автопарк «скорых» в регионах

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По словам активистов, эта проблема приводит к долгому ожиданию врачей даже в крупных городах.

«[Во время пандемии] очень часто мы видели и слышали обратную связь, что нам серьёзно не хватает фонда машин скорой помощи. Несмотря на то, что нам помогала партия, Минздрав закупал очень много, мы понимаем — и по отзывам волонтёров — что нам не хватает машин. А те, которые есть, многие просто устарели. Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?» — спросила окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики» Алёна Миронова, принимающая участие в V Всероссийском форуме волонтеров-медиков, который проходит в Мастерской управления «Сенеж».

Решение проблемы с парком машин скорой помощи — вопрос первостепенной важности, медики должны добираться до пациентов в считанные минуты, подчеркнул замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко.

«Эта тема касается всей страны — и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу [обновления парка машин] в масштабах всей страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания Президента. Мы возьмём эту проблему в работу, и «Единая Россия» подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина», — сказал Евгений Ревенко.

Работа «скорой» заслуживает того, чтобы быть под особым вниманием и контролем, считает Марина Сидухина, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и демографии Самарской губернской думы.

На территории региона работает 214 круглосуточных бригад «скорой помощи», из них 105 – инфекционных, в том числе 9 бригад частных медорганизаций, участвующих в организации медицинской помощи жителям в рамках ОМС. По поручению главы региона Дмитрия Азарова в Самаре в 2020 году увеличено количество бригад на 20.

«В прошлом году при поддержке губернатора Самарской области, секретаря Самарского реготделения Дмитрия Азарова заработало такое направление как санавиация, которая очень выручает при сложных и неотложных случаях госпитализации людей из отдаленных районов и в экстренных ситуациях. В 2020 году санитарный вертолет совершил 61 вылет, доставив 88 пациентов в специализированные медучреждения. Согласна, что необходимо увеличение количества автомобилей «скорой помощи» в регионах, а затем и – и количества бригад. Это улучшит качество работы «скорой» и облегчит работу медперсонала», - считает Марина Сидухина.

В 2020 году в регион за счет средств федерального бюджета были поставлены 52 новых автомобиля «скорой».

«Единая Россия» в 2020 году организовала сбор членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направили на оказание помощи медикам и гражданам, попавшим в трудную ситуацию. На эти деньги, в том числе, приобрели десять реанимобилей для регионов, наиболее пострадавших от пандемии – машины, оснащенные всем необходимым для спасения людей оборудованием, включая аппараты ИВЛ. Также «Единая Россия» в рамках партийной акции «Спасибо врачам» передала 200 легковых автомобилей больницам в регионах — дополнительный транспорт используют для доставки медиков на вызовы к пациентам на дом и других нужд медучреждений, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"