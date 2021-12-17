«Единая Россия» обеспечит защиту интересов людей при принятии законопроекта о медицинских сертификатах

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ПАО «ОДК-Кузнецов» состоится торжественное открытие нового масштабного производственного корпуса. 
В ПАО «ОДК-Кузнецов» состоится торжественное открытие нового масштабного производственного корпуса
Более 3,7 тысяч детей, находящихся в больницах Самарской области, получат подарки из «Коробки новогоднего счастья»
Более 3,7 тысяч детей, находящихся в больницах Самарской области, получат подарки из «Коробки новогоднего счастья»
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
В выходные в Самарской области пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
В выходные в Самарской области пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
Рисунок жительницы Самарской области станет новогодней открыткой
Рисунок жительницы Самарской области станет новогодней открыткой
Лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей в Москве
Лифт с пассажиром сорвался и пролетел 13 этажей в Москве
Самарские спортсмены - призеры первенства мира по тайскому боксу
Самарские спортсмены - призеры первенства мира по тайскому боксу
В Самаре растет число выставленных на продажу малогабаритных новостроек
В Самаре растет число выставленных на продажу малогабаритных новостроек
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.57
-0.28
EUR 83.16
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» обеспечит защиту интересов людей при принятии законопроекта о медицинских сертификатах

17 декабря 2021 10:50
164
«Единая Россия» обеспечит защиту интересов людей при принятии законопроекта о медицинских сертификатах

Госдума приняла проект закона в первом чтении вместе с постановлением, которое предусматривает существенные изменения положений законопроекта — их разработала партия по итогам общественных обсуждений.

В частности, «Единая Россия» выступила в защиту прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно, предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода при вакцинации, заявила о необходимости введения дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также предусмотрена защита персональных данных владельцев сертификатов и получение сертификатом теми, кто прививался иностранными вакцинами.

Серьезность ситуации с пандемией такова, что необходимо вместе бороться с болезнью, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов на пленарном заседании нижней палаты парламента 16 декабря. 

«Нам нужен коллективный иммунитет. У нас замечательные врачи -обученные, талантливые, храбрые. Они каждый день выходят и бьются с этой болезнью», — сказал Дмитрий Хубезов. 

Он отметил, что многие страны уже пошли по пути введения медицинских сертификатов. Везде зафиксирован положительный результат. 

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила «Единую Россию» за инициативу по поддержке предприятий при экономических потерях от введения ограничительных мер. Эта норма будет предусмотрена в законопроекте о медицинских сертификатах во втором чтении поправками партии.

«После того как у нас начался эпидемический подъем, было принято решение о поддержке отраслей экономики, которые наиболее пострадали. Хочу поблагодарить «Единую Россию» и комитет по безопасности за то, что коллеги предложили включить в проект постановления, который сегодня вынесен, предложение о мониторинге показателей экономической ситуации для реагирования», — сказала Татьяна Голикова.

Законопроектом предлагается установить порядок оказания услуг в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, документ предусматривает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо имеет отрицательный ПЦР-тест. 

Проект закона вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны РФ или представители власти по месту прохождения службы.

Напомним, ранее по инициативе «Единой России» законопроект об использовании медицинских сертификатов на транспорте снят с рассмотрения в Госдуме. Также на встрече фракции партии с вице-премьером Татьяной Голиковой «Единая Россия» выступила в защиту прав граждан при рассмотрении законопроекта о медицинских сертификатах. По итогам общественных обсуждений «Единой Россией» были выработаны предложения, которые не только защищают права людей, но и обеспечат их безопасность и здоровье.

7 декабря депутаты Самарской Губернской думы поддержали проект федерального закона об обязательном введении обязательных QR-кодов с 1 февраля 2022 года. 

В соответствии с предлагаемыми поправками, региональные власти смогут устанавливать правила посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, объектов общественного питания и розничной торговли. Для этого потребуется предъявить QR-код о вакцинации, документ о том, что человек переболел коронавирусом или справку о медицинском отводе от прививки.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов, он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

По-прежнему никаких документов не нужно будет предъявлять при посещении аптек, а также организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Данные законодательные нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Теги: Единая Россия Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 3,7 тысяч детей, находящихся в больницах Самарской области, получат подарки из «Коробки новогоднего счастья»
17 декабря 2021, 13:23
Более 3,7 тысяч детей, находящихся в больницах Самарской области, получат подарки из «Коробки новогоднего счастья»
Благотворительная акция реализуется региональным отделением партии «Единая Россия» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив. Политика
30
Самарские молодогвардейцы - в составе мобильных прививочных бригад
03 ноября 2021, 09:36
Самарские молодогвардейцы - в составе мобильных прививочных бригад
2 ноября с 8 утра до 8 вечера жители Самары и области смогли пройти вакцинацию от COVID-19 в Областной научной библиотеке. Политика
1996
В центре внимания
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
17 декабря 2021  13:20
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
27
Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма
17 декабря 2021  09:54
Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма
163
Вопрос обеспечения правопорядка и безопасности жителей региона в период новогодних праздников – один из ключевых.
16 декабря 2021  20:09
Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба 
471
Завершая церемонию награждения, Дмитрий Азаров отметил, что все участники сегодняшней встречи вносят огромный вклад в то, чтобы Самарская земля процветала.
16 декабря 2021  19:27
Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области
481
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
16 декабря 2021  18:17
В Правительстве СО обсудили обеспечение безопасности во время предстоящих новогодних праздников
505
Весь список