«Единая Россия» начинает обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы

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Обучающий модуль «Политический лидер» стартовал 19 января. В нем принимают участие региональные лидеры, прошедшие экспертный отбор среди без малого семи тысяч подавших заявки на участие в «Федеральном ПолитСтартапе». Они представляют 15 регионов страны.

Это первая из четырёх групп «студентов» Высшей партийной школы «Единой России». По результатам обучения из двухсот человек, дошедших до этого этапа проекта, отберут 50, которых наставники будут консультировать в ходе предварительного голосования, отметил замруководителя ЦИК «Единой России» — руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

«Система обучения на площадке Высшей партийной школы (ВПШ) для лидеров проекта имеет ряд особенностей. Содержание групповых практических семинаров, тренингов и лекций связано с текущей общественно-политической повесткой, партийной составляющей и предвыборным календарем. В течение трёх с половиной дней участники должны сформировать понимание электоральной ситуации, траектории своего собственного движения в кампании предварительного голосования», — сказал Роман Романов.

Для потенциальных кандидатов проведут интерактивные лекции с участием ведущих политологов и социологов страны. С политстартаповцами будут работать директор по политическому анализу «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, исполнительный директор коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгения Стулова и другие эксперты.

Участников курса ждут тренинги с моделированием реальной избирательной кампании — в том числе, в интернете. Они примут участие в дебатах, будут работать над продвижением собственных проектов и электоральных стратегий. По итогам обучения участников «Федерального ПолитСтартапа» ждет «домашнее задание» — они должны будут подготовиться к предварительному голосованию «Единой России» в своем регионе.

Подать заявку на участие в «Федеральном ПолитСтартапе» могли региональные лидеры, в том числе, действующие политики. В первую группу «студентов» ВПШ вошел Андрей Кацай — его избрали депутатом Курганской гордумы в 2019 году. В 2013 году он открыл первую в России частную генетическую лабораторию, а в период пандемии провёл в ней тысячу бесплатных исследований для врачей красных зон, медиков и водителей скорой помощи, а также детских поликлиник.

«Попадание в число лучших кандидатов не только даёт мне большие надежды, но и накладывает ответственность. От обучения в Высшей партийной школе «Единой России» высокие ожидания — хотелось бы получить новые знания, в первую очередь практической направленности, послушать людей с разных уголков нашей страны, обменяться опытом и мнениями. Этот проект — отличная площадка для знакомства с инициативными людьми с активной жизненной позицией», — сказал Андрей Кацай ER.RU.

Среди участников также есть врачи, учителя, волонтеры и общественники. Одна из них — заведующая отделением неврологии Рыбно-Слободской ЦРБ в Татарстане Эндже Китаева. Она разработала и внедрила программу, которая позволяет снизить смертность, заболеваемость и в целом повысить качество медицинской помощи.

«Для меня участие в кадровом проекте, организованном «Единой Россией» — возможность получения дополнительных знаний и навыков от лучших политиков страны. Есть желание сделать свою работу качественно во имя сверхцели: рассказать каждому россиянину о важности сохранения своего здоровья, методах и приемах реализации и популяризации здорового образа жизни», — рассказала Эндже Китаева.

Координатор проекта «ПолитСтартап» в Самарской области Дмитрий Квашин отметил, что данный проект уже подготовил для региона более сотни активных общественников. В прошлом году 50 участников проекта приняли участие в партийном праймериз на муниципальных выборах, а половина из них стали депутатами различного уровня.

«В этом году в «Федеральный ПолитСтартап» от нашего региона зарегистрировались более 80 человек. Нам очень важно, чтобы в политику приходили новые лица. Не важна профессия и сфера деятельности. Самое главное – это желание помогать людям, решать их проблемы. Только такие кандидаты востребованы», — считает Дмитрий Квашин.

Напомним, что кадровый проект «Единой России» стартовал 2 ноября. Его главная задача — привлечение ярких региональных лидеров для дальнейшего участия в федеральной избирательной кампании. В общей сложности организаторы получили б 739 заявок из 85 регионов России. Конкурс на место составил 34 человека. Средний возраст участников проекта, прошедших отбор — 38 лет. При этом самому молодому — 20 (на момент проведения предварительного голосования исполнится 21 год), а самому старшему — 57 лет. Около четверти из них — женщины. Из 200 человек, вошедших в «Федеральный ПолитСтартап», 134 являются депутатами различного уровня. Также свои силы в политике на федеральном уровне готовы испытать учителя, врачи, волонтеры и общественники. Значимым критерием для вхождения в проект стал опыт общественной и благотворительной деятельности, а также волонтерства.