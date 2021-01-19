«Единая Россия» начинает обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Еще в одном селе Самарской области установили карантин по бешенству
Еще в одном селе Самарской области установили карантин по бешенству
Водоводы в поселок Управленческий по инвестпрограмме «РКС-Самара» уже прокладывают через Волжское шоссе
Водоводы в поселок Управленческий по инвестпрограмме «РКС-Самара» уже прокладывают через Волжское шоссе
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Крещением
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Крещением
Самарские ученые разрабатывают холодильник для улучшения «зоркости» космических спутников
Самарские ученые разрабатывают холодильник для улучшения «зоркости» космических спутников
В Самарской области за сутки на 19 января выявлены 286 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 19 января выявлены 286 заболевших коронавирусом
Тольяттинка подозревается в незаконном использовании документов для образования юридического лица
Тольяттинка подозревается в незаконном использовании документов для образования юридического лица
В Самарской области ищут пожилую женщину
В Самарской области ищут пожилую женщину
В Самарской области стартует широкомасштабное профилактическое мероприятие Внимание – встречная полоса!
В Самарской области стартует широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – встречная полоса!»
Самара  -16 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.97
0.42
EUR 89.33
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Общество
Экономика
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Политика
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Результаты поиска
Мероприятия
Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии
В УФСИН СО подвели итоги конкурса снежных фигур
Из Тольятти в Жигули - пятый зимний пресс-тур проекта «Поехали!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

«Единая Россия» начинает обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы

19 января 2021 12:50
72
Единая Россия начинает обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы

Обучающий модуль «Политический лидер» стартовал 19 января. В нем принимают участие региональные лидеры, прошедшие экспертный отбор среди без малого семи тысяч подавших заявки на участие в «Федеральном ПолитСтартапе». Они представляют 15 регионов страны.

Это первая из четырёх групп «студентов» Высшей партийной школы «Единой России». По результатам обучения из двухсот человек, дошедших до этого этапа проекта, отберут 50, которых наставники будут консультировать в ходе предварительного голосования, отметил замруководителя ЦИК «Единой России» — руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

«Система обучения на площадке Высшей партийной школы (ВПШ) для лидеров проекта имеет ряд особенностей. Содержание групповых практических семинаров, тренингов и лекций связано с текущей общественно-политической повесткой, партийной составляющей и предвыборным календарем. В течение трёх с половиной дней участники должны сформировать понимание электоральной ситуации, траектории своего собственного движения в кампании предварительного голосования», — сказал Роман Романов.

Для потенциальных кандидатов проведут интерактивные лекции с участием ведущих политологов и социологов страны. С политстартаповцами будут работать директор по политическому анализу «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, исполнительный директор коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгения Стулова и другие эксперты.

Участников курса ждут тренинги с моделированием реальной избирательной кампании — в том числе, в интернете. Они примут участие в дебатах, будут работать над продвижением собственных проектов и электоральных стратегий. По итогам обучения участников «Федерального ПолитСтартапа» ждет «домашнее задание» — они должны будут подготовиться к предварительному голосованию «Единой России» в своем регионе.

Подать заявку на участие в «Федеральном ПолитСтартапе» могли региональные лидеры, в том числе, действующие политики. В первую группу «студентов» ВПШ вошел Андрей Кацай — его избрали депутатом Курганской гордумы в 2019 году. В 2013 году он открыл первую в России частную генетическую лабораторию, а в период пандемии провёл в ней тысячу бесплатных исследований для врачей красных зон, медиков и водителей скорой помощи, а также детских поликлиник.

«Попадание в число лучших кандидатов не только даёт мне большие надежды, но и накладывает ответственность. От обучения в Высшей партийной школе «Единой России» высокие ожидания — хотелось бы получить новые знания, в первую очередь практической направленности, послушать людей с разных уголков нашей страны, обменяться опытом и мнениями. Этот проект — отличная площадка для знакомства с инициативными людьми с активной жизненной позицией», — сказал Андрей Кацай ER.RU.

Среди участников также есть врачи, учителя, волонтеры и общественники. Одна из них — заведующая отделением неврологии Рыбно-Слободской ЦРБ в Татарстане Эндже Китаева. Она разработала и внедрила программу, которая позволяет снизить смертность, заболеваемость и в целом повысить качество медицинской помощи.

«Для меня участие в кадровом проекте, организованном «Единой Россией» — возможность получения дополнительных знаний и навыков от лучших политиков страны. Есть желание сделать свою работу качественно во имя сверхцели: рассказать каждому россиянину о важности сохранения своего здоровья, методах и приемах реализации и популяризации здорового образа жизни», — рассказала Эндже Китаева.

Координатор проекта «ПолитСтартап» в Самарской области Дмитрий Квашин отметил, что данный проект уже подготовил для региона более сотни активных общественников. В прошлом году 50 участников проекта приняли участие в партийном праймериз на муниципальных выборах, а половина из них стали депутатами различного уровня. 

«В этом году в «Федеральный ПолитСтартап» от нашего региона зарегистрировались более 80 человек. Нам очень важно, чтобы в политику приходили новые лица. Не важна профессия и сфера деятельности. Самое главное – это желание помогать людям, решать их проблемы. Только такие кандидаты востребованы», — считает Дмитрий Квашин.

Напомним, что кадровый проект «Единой России» стартовал 2 ноября. Его главная задача — привлечение ярких региональных лидеров для дальнейшего участия в федеральной избирательной кампании. В общей сложности организаторы получили б 739 заявок из 85 регионов России. Конкурс на место составил 34 человека. Средний возраст участников проекта, прошедших отбор — 38 лет. При этом самому молодому — 20 (на момент проведения предварительного голосования исполнится 21 год), а самому старшему — 57 лет. Около четверти из них — женщины. Из 200 человек, вошедших в «Федеральный ПолитСтартап», 134 являются депутатами различного уровня. Также свои силы в политике на федеральном уровне готовы испытать учителя, врачи, волонтеры и общественники. Значимым критерием для вхождения в проект стал опыт общественной и благотворительной деятельности, а также волонтерства.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
19 января 2021  12:50
Единая Россия начинает обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы
«Единая Россия» начинает обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы
Первую группу участников кадрового проекта «Федеральный ПолитСтартап» ждет четырехдневный интенсив — с лекциями, семинарами и практическими занятиями. Политика региона
71
18 января 2021  22:44
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
Оперативный штаб: соблюдение мер эпидбезопасности в муниципалитетах будет проверять глава региона в ходе рабочих визитов
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
1258
18 января 2021  21:19
К 1 марта правительство должно представить предложения по новым правилам въезда для строителей-неграждан. Среди требований — соблюдение противовирусных мер.
Путин поручил упростить приток трудовых мигрантов на российские стройки
К 1 марта правительство должно представить предложения по новым правилам въезда для строителей-неграждан. Среди требований — соблюдение противовирусных мер. Политика региона
443
Весь список
Выборы в Самарской области
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
3753
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
3598
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
4329
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
117
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
6584
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
5603
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
28402
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
30072
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
29710
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 19 января выявлены 286 заболевших коронавирусом
19 января 2021  13:28 
В Самарской области за сутки на 19 января выявлены 286 заболевших коронавирусом
Общее количество заболевших составило 36872. Здравоохранение
16
Дмитрий Азаров передал работникам образовательных учреждений Самарского региона ключи от 20 новых школьных автобусов
19 января 2021  12:15 
Дмитрий Азаров передал работникам образовательных учреждений Самарского региона ключи от 20 новых школьных автобусов
Полученные машины будут задействованы на 24 школьных маршрутах. Образование
125
В Самаре переименовали ещё 3 остановки общественного транспорта
19 января 2021  09:40 
В Самаре переименовали ещё 3 остановки общественного транспорта
Изменения уже были внесены в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.  Транспорт
261
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
18 января 2021  22:44 
Оперативный штаб: соблюдение мер эпидбезопасности в муниципалитетах будет проверять глава региона в ходе рабочих визитов
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
1255
Дмитрий Азаров рассказал о решениях, принятых в начале рабочей недели на оперативном совещании и штабе по COVID-19. 
18 января 2021  22:08 
Дмитрий Азаров: "В регионе создали все условия для вакцинации от COVID-19"
Дмитрий Азаров рассказал о решениях, принятых в начале рабочей недели на оперативном совещании и штабе по COVID-19.  Социум
1252
Весь список
Акценты
Госавтоинспекция Самарской области информирует
19 января 2021  12:49 
Госавтоинспекция Самарской области информирует
Порядок получения водительского удостоверения, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля. Социум
54
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
18 января 2021  22:44 
Оперативный штаб: соблюдение мер эпидбезопасности в муниципалитетах будет проверять глава региона в ходе рабочих визитов
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
1206
Дмитрий Азаров рассказал о решениях, принятых в начале рабочей недели на оперативном совещании и штабе по COVID-19. 
18 января 2021  22:08 
Дмитрий Азаров: "В регионе создали все условия для вакцинации от COVID-19"
Дмитрий Азаров рассказал о решениях, принятых в начале рабочей недели на оперативном совещании и штабе по COVID-19.  Социум
1206
Весь список
Прямая речь/Интервью
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
952
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
2410
Глава Удмуртии поздравил жителей Самарской области с юбилеем со дня основания губернии
14 января 2021  19:31 
Александр Бречалов: " Самарская область стала одним из центров отечественной космонавтики, ориентиром российского автомобилестроения для многих регионов"
Глава Удмуртии поздравил жителей Самарской области с юбилеем со дня основания губернии Социум
1892
Весь список
Новости Тольятти
15 января 2021  23:27
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента.
Стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!"
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента. Новости Тольятти
3237
15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
4664
15 января 2021  10:57
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
Пока КСП находится без председателя, и, так как этот случай не предусмотрен ни одним из документов, то фактически не может работать Новости Тольятти
3545
Весь список