«Единая Россия» начала подготовку к осенним выборам в Госдуму и Самарскую губернскую думу 

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В Самарской области «Единая Россия» определилась с составом оргкомитета по проведению предварительного голосования. Организацией процесса, который определит кандидатов партии на сентябрьских выборах в Государственную Думу и Самарскую губернскую думу, займутся преимущественно общественники и волонтёры — в списке их больше половины.

Такое решение принял президиум регионального политсовета «Единой России» 12 марта. Ранее состоялось первое заседание федерального комитета по проведению предварительного голосования. На нём прозвучало предложение о включении в составы региональных оргкомитетов добровольцев и членов общественных организаций. В Самарской области инициативу поддержали.

«С общественными организациями «Единая Россия» тесно и плодотворно взаимодействует. Мы поддерживаем друг друга, а за последний непростой год спектр участников таких организаций стал шире. В борьбе с пандемией коронавируса ярко проявили себя волонтёрские организации. В политической жизни эти люди раньше не участвовали, но им есть что сказать, сделать во благо людей, всего региона и страны», — отметил руководитель исполкома регионального отделения партии Дмитрий Холин.

Возглавит оргкомитет секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Первое заседание состоится уже на следующей неделе. В состав комитета войдут также руководитель «Союза генералов Самары» Александр Баранов, координатор движения «Волонтеры-медики» Наталья Дудинцева, исполнительный директор Благотворительного фонда им. Д. И. Козлова Дмитрий Квашин, председатель союза ветеранов «АВТОВАЗа» Николай Карагин и другие известные и авторитетные жители губернии. В «Единой России» заявили о намерении оказать общественникам и волонтёрам максимальное содействие.

Предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая 2021 года, подавать заявки на участие в нем смогут все желающие. Срок – до 29 апреля. Для проведения голосования «Единая Россия» выбрала открытую модель: участие в нём могут принять все зарегистрированные на территории страны избиратели. Сделать свой выбор они смогут как в электронной форме, так и оффлайн. Избирателей будут верифицировать через портал Госуслуг. За честностью и легитимностью процедуры будут следить общественные и волонтёрские организации.

«Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая определяет кандидатов на выборы методом открытого всеобщего конкурентного голосования. Для «Единой России» такая модель стала способом обновить состав кандидатов, дать возможность неравнодушным активным жителям региона заявить о своей позиции, поставить на повестку публичного обсуждения наиболее важные и острые вопросы, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"