«Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения

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Мобилизация всех волонтерских сил поможет преодолеть пиковую нагрузку на систему здравоохранения, уверен секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании по ВКС с регионами, посвященном мобилизации волонтерских центров партии. В первую очередь необходимо обеспечить доставку медиков на вызовы, маршрутизировать пациентов в больницах и поликлиниках, заполнять документы в регистратурах и отвечать на звонки в кол-центрах, оказывать помощь в центрах вакцинации, отметил он.

Помощь врачам, поставка медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, обеспечение врачей горячим питанием – задачи первостепенной важности, отмечают участники совещания – представители волонтерских объединений. В связи с уходом людей старшего поколения на самоизоляцию, вновь возникают потребности в доставке лекарств, продуктов и предметов первой необходимости.

В каждом регионе есть и индивидуальные запросы – их также будут отрабатывать волонтерские центры «Единой России», отметил Андрей Турчак. Он констатировал, что практически каждый день статистика по заболеваемости и смертности от ковида бьет рекорды. Из-за нагрузки на систему здравоохранения в некоторых регионах не хватает коек, оборудования, людей, транспорта.

«Вся эта информация в партии собрана. Мы ее передадим. И каждый такой запрос, коллеги, нужно отработать», - отметил секретарь Генсовета партии.

«Единая Россия» – единственная политическая сила, которая с первых дней пандемии вышла на передовую борьбы с распространением инфекции.

«Ни для кого не секрет, что блестящий результат, который партия показала по итогам Единого дня голосования-2021, это во многом результат нашей волонтерской деятельности. Мы объединили порядка 100 тысяч неравнодушных граждан. Разного возраста, профессий, взглядов. Всеми ими двигает желание помогать. Многие из волонтеров пополнили ряды наших депутатов, в том числе ряды депутатов Государственной Думы», - напомнил он.

Андрей Турчак также отметил, что на днях была перезапущена работа волонтерских штабов акции «Мы вместе».

«Прошу региональные отделения партии мобилизовать работу волонтерских центров «Единой России» и предоставить всю необходимую инфраструктуру для организации совместной работы по борьбе с последствиями пандемии», - подчеркнул Андрей Турчак.

Мобилизацию своих волонтеров и объединений в самарском регионе уже начали активисты движения «МыВместе», Ресурсный центр добровольчества Самарской области, «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики».

Представители волонтерских объединений в партнерстве с волонтерским центром партии «Единая Россия» готовы объединить усилия в борьбе с новым витком пандемии, охватившей регион. Для добровольцев региона и медиков важно оперативно реагировать на все запросы жителей – будь то доставка продуктов для пожилых людей или «ковидное такси». Вопрос обеспечения волонтеров автомобилями, топливными и транспортными картами остается актуальным. В ближайшие дни будут усилены мобильные бригады автоволонтеров. Необходимо активизировать работу по информированию населения о вакцинации, уверены добровольцы в Самарской области, сейчас это - единственное спасение от пандемии коронавируса.

Напомним, объединенный волонтерский центр «Единой России» был открыт в Самаре в марте 2020 года. Он объединил более 2000 единороссов губернии, волонтерские центры во всех регионах страны собрали более 100 тысяч активистов. За время пандемии они оказали помощь миллионам жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам, передает пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР"