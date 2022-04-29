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«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» дали старт акции по поздравлению фронтовиков с Днём Победы
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«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» дали старт акции по поздравлению фронтовиков с Днём Победы

29 апреля 2022 16:34
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Секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров отметил, что в работе с ветеранами мы должны обеспечить особый, индивидуальный подход к каждому.

По всей стране «Единая Россия» поздравит около 23 тысяч фронтовиков, сообщил координатор партпроекта «Историческая память», глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«В этом году накануне Дня Победы мы традиционно поздравляем наших уважаемых фронтовиков и вручаем им подарки от партии. К сожалению, время неумолимо, и количество фронтовиков сокращается буквально на глазах. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оказать им внимание и заботу. Работа по оказанию помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ведется не от праздника к празднику, а на постоянной основе. Мы закрепили за ними депутатов от «Единой России» разного уровня, с ними на связи волонтеры и социальные службы, оказывается помощь в решении различных вопросов», — рассказал он.

В свою очередь, председатель «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко напомнила, что вместе с «Единой Россией» организация уже два года реализует проект «Мобильные бригады помощи», в рамках которого оказывается всесторонняя помощь ветеранам.

«Когда мы в 2020 году вместе с «Единой Россией» начинали делать проект «Мобильные бригады помощи» в живых было более 50 тысяч фронтовиков. Сегодня их осталось менее 23 тысяч. Из них живы 7 героев СССР и 1 герой РФ. Наш святой долг позаботиться о каждом. Ветеранам, которые эвакуировались из ДНР и ЛНР и сейчас находятся в пунктах временного размещения, также будет оказана помощь и поддержка. Нам очень повезло, у нас есть уникальная возможность сказать «спасибо» лично Героям Великой Отечественной войны», — подчеркнула Ольга Занко.

Она дала старт акции в Ленинградской области и поздравила блокадницу Людмилу Михайловну Юмину, проживающую в Тосненском районе Ленобласти. Поздравления получат также более 3000 жителей Блокадного Ленинграда. Им в том числе будут вручены мобильные телефоны с «тревожной» кнопкой для оперативной связи с медиками и волонтерами. В прошлом году такие же мобильные телефоны были переданы фронтовикам по всей стране.

Председатель Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов отметил, что в этом году порядка трех тысяч добровольцев будут задействованы в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Это касается адресной помощи ветеранам, благоустройства памятных мест, воинских захоронений, проведения различных акций», - добавил он.

Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что в своей работе с ветеранами мы должны обеспечить особый, индивидуальный подход к каждому.

«Необходимо поддерживать с ними постоянную неформальную связь, быть в курсе ситуации по состоянию здоровья, в семье, в быту, чтобы оказывать адресную помощь, искать возможности для оперативного решения тех проблем, которые могут возникнуть у каждого человека, членов их семей. Это наш человеческий, гражданский, патриотический долг перед людьми, которые одержали Великую Победу», - подчеркнул Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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