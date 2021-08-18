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«Единая Россия» и Правительство разработали основные направления программы «Санитарный щит»

18 августа 2021 09:41
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Программа «Санитарный щит» должна строиться на современной инфраструктуре – лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа  эпидемиологических моделей.

Программа «Санитарный щит» должна строиться на современной инфраструктуре – лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей, заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на круглом столе «Санитарный щит страны – безопасность для граждан», который прошел в штабе общественной поддержки партии 17 августа. 

«Для эффективной борьбы с возможными новыми инфекциями нужен единый алгоритм действий всех уровней власти и слаженное взаимодействие всех служб. Если для этого понадобятся необходимые законодательные изменения, депутаты от «Единой России» готовы с Правительством их подготовить», - сказал он.

Новая программа включит несколько направлений – от обеспечения достаточного запаса средств индивидуальной защиты и эффективных тест-систем до создания в максимальное короткое время качественных вакцин. Создание «Санитарного щита» будет идти по нескольким направлениям, рассказала в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова. 

«Первое – своевременное и заблаговременное прогнозирование возможных эпидемий, ликвидация риска их завоза и распространения на территории страны. При этом очень важно, чтобы это происходило без закрытия границ. Мы предполагаем на всем внешнем периметре [установить] 241 пункт пропуска», – сообщила она.

Одновременно, должна быть доступной быстрая диагностика инфекций для каждого жителя страны в любой ее точке. Также необходимо развивать лабораторную сеть: в каждом городе с населением от 100 тысяч человек должна действовать своя лаборатория.

Зампред Правительства отметила, что пандемия показала и необходимость подготовки медперсонала «другого качества». Речь идет о специалистах, которые занимаются вопросами эпидемиологической безопасности. Также нужно дать ответ на большой запрос россиян на «информацию о безопасности среды обитания».

«Мы предлагаем сделать эту информацию понятной, доступной и сопроводить ее рекомендациями по защите здоровья. Еще одно важное направление, которое Президент в Послании обозначил, как инновационное, – это научная составляющая: разработка тестов – за четыре дня, вакцин – за четыре месяца», – отметила Татьяна Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что в ближайшие годы на создание принципиально новой системы оказания медпомощи и выстраивания биологической безопасности будет направлено 30 млрд рублей. «Нам предстоит не только в рамках программы, но и в рамках закона о биологической безопасности, который подписал Президент в конце прошлого года, переосмыслить ту работу, которая выстраивалась ранее. Мы должны быть готовы реагировать на потенциально новые угрозы», - отметила Татьяна Голикова.

При этом «Санитарный щит» не должен создавать препятствий для коммуникаций и передвижений граждан, отметил Андрей Турчак. Он напомнил, что сейчас при въезде в ряд стран требуется сдавать по несколько ПЦР-тестов подряд. На пространстве Евразийского экономического союза, где активность россиян особенно интенсивна и важна, нужно обеспечить признание ПЦР-тестов сданных в РФ, а также полученных на Госуслугах QR-кодов.

«Чтобы выезжающие из России граждане могли сдать один тест в аэропорту, а к моменту прибытия в государство ЕАЭС – имели бы уже признаваемый там QR-код. Готовы в случае вашей поддержки вместе с Роспотребнадзором выработать практические шаги по реализации данной инициативы», - сказал Андрей Турчак.

Предложение поддержала главный государственный санитарный врач Анна Попова. По ее словам, программа «Санитарного щита» в целом будет способствовать укреплению сети государственных лабораторий, расширению доступности услуг для населения и формированию санитарной культуры. 

«Пандемия очень ярко показала, что скорость распространения инфекции сегодня – это скорость движения авиалайнера. Мы должны понимать, как возникают угрозы и как мы можем предупредить их завоз внутрь страны. Для этого во всех пунктах пропуска мы делаем возможной экспресс-диагностику», - сообщила она.

Россия расширит сеть сотрудничающих лабораторий за пределами страны. Они сегодня есть в странах СНГ, в Дальнем Зарубежье. При этом важно обеспечить доступность лабораторных услуг для людей.

«Должна быть снижена стоимость и скорость получения результатов анализов. Усиление лабораторных мощностей позволит нам расшифровывать любую неизвестную инфекцию за 24 часа. Мы поставили задачу разрабатывать тест-системы на неизвестную инфекцию за 4 дня. Чем быстрее научимся распознавать, тем меньше будет возможностей для распространения инфекции», - подчеркнула Анна Попова.

Глава информационного центра оперштаба Самарской области, заслуженный врач Российской Федерации Николай Ренц отметил, что некоторые страны с высоким процентом вакцинации не исключают, что им вновь придётся вводить локдаун. Проведя вакцинацию, они решили снять все ограничения и возникли новые заражения. Медик напомнил, что иммунизация части населения - не повод отмены ограничений и несоблюдения требований Роспотребнадзора.

О необходимости создания «щита» в сфере санитарной безопасности заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе Послания. По его словам, в случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные тест-системы, и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, после чего приступить к ее массовому производству. Также предполагается создание информационного ресурса, где граждане смогут получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

Теги: "санитарный щит" борьба с инфекциями единый алгоритм

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