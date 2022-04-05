«Единая Россия» и Правительство продолжат работу по реализации народной программы партии и выполнению всех социальных обязательств

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Главная цель – поддержать людей и бизнес в новых экономических условиях.

Реализацию положений народной программы «Единой России» и гарантии их выполнения в условиях санкций, а также новые решения, которые основаны на запросах людей в текущей ситуации, обсудили на встрече фракции «Единой России» и премьер-министра Михаила Мишустина в преддверии ежегодного отчета Правительства в Госдуме.

«Партия через систему общественных приемных, а также через свою активную работу в избирательных округах получает уникальную обратную связь от людей, оценки по уже принятым и действующим решениям и, конечно, новые идеи и предложения по социально-экономическому развитию нашей страны, по решению конкретных вопросов регионов, муниципалитетов.

Особенно это важно сейчас, когда мы вместе с депутатским корпусом ведем работу по подготовке и реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики. Выполняем задачи, поставленные Президентом», — отметил Михаил Мишустин, подчеркнув, что «Единая Россия» и Правительство выстроили полезное и эффективное сотрудничество.

Как отметил руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев, в условиях санкций работа «Единой России» выстроена в режиме оперативного штаба, что позволяет принимать законодательные решения по поддержке людей и экономики. Но ряд вопросов требует дополнительных гарантий и проработки. В частности — лекарственное обеспечение.

«Очевидно, что одна из целей санкций — повлиять на доступность лекарств, которые мы закупали за рубежом. Нам важно понимать планы Правительства по обеспечению людей, медицинских учреждений доступными и качественными лекарственными препаратами», — сказал Владимир Васильев.

Как отметил Михаил Мишустин, при активном сотрудничестве с «Единой Россией» принят ряд решений, чтобы не допустить дефицита лекарств. В частности, изменены правила госзакупок, порядок лицензирования и идет работа над упрощением регистрации.

«Мы также упрощаем правила ввоза импортных препаратов в Россию. Разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке. Это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались, быстрее выводить их на российский рынок. Одновременно проще станет поставлять и те иностранные лекарства, производство которых в российской упаковке было приостановлено из-за санкций. Предусмотрели также меры, защищающие больных и от сбоя в поставках оборудования», — сообщил премьер-министр.

Владимир Васильев также поднял вопрос обеспечения занятости и стабильности на рынке труда в условиях, когда многие компании объявили о приостановке своей деятельности. Михаил Мишустин подчеркнул, что Правительство предпринимает необходимые меры — выделено 39 млрд, чтобы люди могли не только получать выплаты пособий по безработице, но и освоить новую профессию, пройти переобучение.

«Это гарантия для сотрудников иностранных компаний, которые из-за санкций закрылись. Теперь с письменного согласия сотрудника по направлению центра занятости населения он может быть временно переведён в другую организацию и после окончания второго, временного трудового контракта, в случае, если это будет возможно, вернуться на основное место работы», — пояснил глава кабмина.

Еще одно важное направление, которое уже проработала «Единая Россия», — обеспечение горячим питанием школьников. Они должны быть обеспечены качественными продуктами, подчеркнул Владимир Васильев. Партия будет держать вопрос на контроле вместе с Минпросвещения.

«Сейчас его (горячее питание — прим.) получают порядка 7,5 миллиона учащихся. На это в текущем году предусмотрели в федеральном бюджете 63,3 млрд рублей. Регионы могут столкнуться с нехваткой средств или даже со снижением качества питания детей. Ни в коем случае нельзя этого допускать. И попрошу министра просвещения Сергея Кравцова держать этот вопрос на особом контроле, во взаимодействии с вашей партией», — сказал Михаил Мишустин.

Он также поддержал инициативу «Единой России» о дополнительном финансировании на строительство спортивных площадок открытого типа.

«Это такая народная программа, которой пользуется огромное количество жителей как на селе, так и в городе. Мы хотели бы попросить поддержать уже внесённое предложение об увеличении на 400 млн рублей каждый год финансирования этой программы», — обратился Владимир Васильев.

В свою очередь, премьер-министр сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с министром финансов Антоном Силуановым и вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

«На сегодняшний день плюсом мы при перераспределении учтем 2,4 млрд рублей. Это плюс 94 спортивные площадки уже в 2022 году», — сказал он.

Помимо этого, Михаил Мишустин напомнил, что обеспечены основные направления народной программы «Единой России» — капремонт и строительство новых школ, ремонт студенческих общежитий, ремонт сельских клубов и библиотек, строительство и ремонт дорог, идет работа над повышением доступности медпомощи.

«Тот уровень экспертизы, профессионализм, который, в частности, «Единая Россия» демонстрирует, — мы на него просто опираемся. Хотел бы поблагодарить всех членов партии, всех, кто активно и системно работает вместе с нами в буквальном смысле слова в ежедневном режиме», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Вице-спикер Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единой России» Александр Живайкин рассказал, что в течение прошлого года депутаты-единороссы выносили на обсуждение острые и насущные вопросы, которые требовали немедленного решения: «Мы инициировали законопроекты, которые помогают решать проблемы людей. При этом каждый раз мы советовались с жителями – проводили обсуждения и встречи», – отметил Александр Живайкин.

«Год для фракции был динамичным, не простым, но очень плодотворным. Мы собрали и систематизировали предложения жителей, которые вошли в «Народную программу» и начали работу по ее реализации», - отметил Александр Живайкин.

Напомним, что фракция «Единой России» в Самарской Губернской Думе в прошлом году внесла блок поправок социальной направленности в областной бюджет. Фракция выступила за увеличение средств на приобретение медицинского оборудования, капитальный ремонт и замену лифтового оборудования, капитальный ремонт в многоквартирных домах, являющихся объектами культуры. В числе поправок – увеличение средств на гранты крестьянским и фермерским хозяйствам, на устройство спортивных площадок и дополнительные средства на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суммарный объем дополнительных предложений от фракции на ближайшие три года составил порядка 1 млрд 730 млн рублей.